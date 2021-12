Sehen Sie im Video: Heidi Klum, Kevin Trapp und Co – So unterschiedlich feiern die Promis Weihnachten.





Zu Weihnachten wird es bei vielen Promis festlich – auf Instagram geben sie Einblick in ihre Welt. Bei Familie Klum-Kaulitz schmücken alle gemeinsam den riesigen Baum – natürlich dürfen auch Weihnachts-Verkleidungen nicht fehlen. Profi-Fußballer Kevin Trapp und Model Izabel Goulart verbringen die Festzeit in der Karibik. Sylvie Meis bekommt Besuch von ihrem Sohn Damian Rafael van der Vaart. Paris Hilton zeigt, in welche neuen Weihnachtstraditionen sie die Familie ihres Ehemanns Carter Reum einführte. Dazu gehört auch ein Theaterstück, das die Familie jedes Jahr aufführt. Naturschutz-Aktivistin Bindi Irwin ist die Tochter des verstorbenen "Crocodile Hunters" Steve Irwin. Die 22-Jährige ist in diesem Jahr zum ersten Mal Mama geworden. Mit ihrer jungen Familie feiert sie Zuhause in Queensland. Auch die "Queen of Christmas", Sängerin Mariah Carey, sendet mit ihren Zwillingen Weihnachtsgrüße an ihre Fans.

