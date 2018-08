"Du weißt nie, was im Leben passiert.", sagte Heidi Klum zu Extra. Heidi Klum und Tom Kaulitz sind weiterhin schwer verliebt. Den letzten Liebesurlaub verbringen sie sogar zusammen mit Heidis Kindern. Für viele ein Grund für Spekulationen: Wollen Tom und Heidi gemeinsame Kinder? Ein Grund dafür spricht: Sie besuchen gemeinsam einen Baby-Laden. Heidi selbst heizt die Gerüchteküche in einem Interview an. "Dinge passieren. Ich weiß nicht, was passieren wird.", sagte sie zu Extra. Es ist also durchaus möglich, dass ein Baby bald das Liebesglück perfekt macht...