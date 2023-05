Leni Klum mit Mama Heidi auf einem Event in New York.

Am 4. Mai ist "Leni-Tag", zumindest wenn es nach Heidi Klum geht. Den 19. Geburtstag ihrer Tochter feiert die Modelmama auch bei Instagram.

Der 4. Mai ist ein ganz besonderes Datum für Heidi Klum (49), denn am heutigen Donnerstag feiert ihre Tochter Leni ihren 19. Geburtstag. Entsprechend gratulierte die Modelmama dem Nachwuchs auch auf Instagram mit zwei Schnappschüssen, auf denen die beiden gemeinsam posieren.

Zum ersten Foto, auf dem beide mit Kussmund in die Kamera schauen, wünscht Heidi ihrer Leni einen freudigen 19. Geburtstag samt zahlreicher Herz- und Feier-Emojis. Das zweite Bild lässt vermuten, dass Klum ihre Tochter zu ihrem Ehrentag in New York besucht. Leni war im vergangenen Jahr von Los Angeles in die Metropole gezogen, um dort zu studieren. Bei Instagram macht Heidi im beigefügten Kommentar klar: "Der ganze Tag ist @leniklum-Tag." Die zweite Aufnahme veröffentlichte zudem auch Leni in ihren Instagram-Storys.

Erst vor wenigen Wochen hat Heidi Klum dem "People"-Magazin erzählt, wie stolz sie auf ihre Tochter ist. "Ich bin sehr stolz auf meine Tochter und ihr Modeln", sagte Klum. "Und sie studiert nebenbei, sie jongliert schon."

Bald ist aber "Heidi-Tag"

Auch bei Heidi Klum steht bald ein großer Tag an. Am 1. Juni wird die "Germany's next Topmodel"-Moderatorin 50 Jahre alt. "Weil wir dich, liebe Heidi, an deinem Geburtstag hochleben lassen möchten, macht ProSieben den 1. Juni kurzerhand zum Heidi-Tag", teilte ihr deutscher Haussender mit. Über den Tag verteilt werden demnach bei ProSieben immer wieder Einspieler gesendet, in denen berühmte Wegbegleiter dem Geburtstagskind gratulieren. Ab 13:10 Uhr gibt es die drei besten Umstylings aus 18 "GNTM"-Staffeln zu sehen, um 19:10 Uhr läuft die Sondersendung "Happy Birthday, Heidi" und ab 20:15 Uhr dann wie gewohnt die neue Folge der Castingshow.

Leni Klum ist die Tochter von Heidi Klum und des ehemaligen Sportmanagers Flavio Briatore (73). Sie wurde von Seal (60), dem späteren Ehemann ihrer Mutter, adoptiert. Gemeinsam mit dem Sänger hat Heidi Klum drei weitere Kinder bekommen: Henry (17), Johan (16) und Lou (13). 2012 gab das Paar seine Trennung bekannt. Mittlerweile ist die 49-Jährige mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (33) verheiratet.