Mit einem Unterwäsche-Video auf Instagram erinnert Heidi Klum an ihren ersten Auftritt bei der legendären "Victoria's Secret"-Dessous-Schau.

Heidi Klum (47) teilte am Donnerstag ein Throwback-Video auf Instagram, mit dem sie laut Kommentar zum Clip an ihr erstes Mal bei der berühmten Modenschau der Unterwäschemarke "Victoria's Secret" erinnert. "Proben in meiner Wohnung am Abend vor meiner ersten VS-Show", schreibt sie.

Zu sehen ist das damals noch brünette Model erst in weißem Spitzen-BH und grauem Slip, danach in komplett roter Unterwäsche. Sie läuft durch ein Zimmer und posiert am Anfang und am Ende des imaginären Laufstegs.

Ihren ersten Auftritt in der berühmten Show hatte sie im Jahr 1997. Zu den renommierten "Victoria's Secret"-Engeln gehörte Heidi Klum von 1999 bis 2010.