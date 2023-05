Heidi Klum in ihrem gewagten gelben Cut-Out-Kleid in Cannes.

Heidi Klum lief im gewagten gelben Cut-Out-Kleid über den roten Teppich in Cannes. Beim Hochreißen der Arme gab es einen Nippelblitzer.

"Germany's next Topmodel"-Chefin Heidi Klum passierte ein kleiner Fauxpas auf dem roten Teppich der Filmfestspiele in Cannes. Als sie die Arme in ihrem gewagten gelben Cut-Out-Kleid bei der Premiere des französischen Films "La Passion De Dodin Bouffant" hochhob, um das fließende Cape angemessen in Szene zu setzen, verrutschte das Top und gab einen Blick auf ihre Nippel frei.

Zu dem Plissee-Kleid mit kristallbesetzter Schulterpassage und hohem Beinschlitz von Zuhair Murad aus der Couture-Kollektion Frühjahr 2023 kombinierte Klum ein Paar durchsichtige Heels. Die Haare trug sie offen, das Make-up war dezent.

Heidi Klum: Ort mit besonderer Bedeutung

Heidi Klums Ehemann, Musiker Tom Kaulitz, ist ebenfalls vor Ort dabei. In dem südfranzösischen Städtchen an der Côte d'Azur hatten die beiden mit einem gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich im Mai 2018 ihre Liebe öffentlich gemacht. 2019 feierte sie vor Capri Hochzeit.