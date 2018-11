Wie läuft es eigentlich zwischen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29, Tokio Hotel)? Eine Frage, auf die der Supermodel-Star jetzt auf seinem Instagram-Account die Antwort geliefert hat: blendend!

In dem gar nicht mal so kurzen Video übt das Pärchen, das mittlerweile seit über sechs Monaten offiziell zusammen ist, in einem Wohnzimmer Paartanz. Während Tom offensichtlich lieber knutschen will, ist Heidi sehr bestimmt, was das Training angeht: "Nicht wieder aufhören, bitte, komm, komm, komm. Weiter!", motiviert sie ihren Liebsten.

"Guck mal wie viel besser du schon geworden bist!", feuert sie den etwas unbeholfenen Tom an, der sich auf dem Parkett nicht wirklich wohlzufühlen scheint. Aber Heidi 'Ehrgeiz' Klum wäre nicht Heidi, wenn sie sich so schnell von ihrem Ziel abbringen lassen würde. Also geht sie noch ein Motivationslevel höher: "Weiter, weiter, nicht aufhören, nicht aufhören, nicht aufhören, weiter, weiter, weiter, [...] ja, jaaa!"

Die große Frage ist nun natürlich, für welche Veranstaltung hier so enthusiastisch geprobt wird. In den Kommentaren wird schon über einen Hochzeitstanz spekuliert...