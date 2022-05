Heidi Klum zeigte ihrem Ehemann Tom Kaulitz einen besonderen Ort aus ihrer Vergangenheit: das Haus, in dem sie aufgewachsen ist.

Heidi Klum (48) hat ihrem Ehemann Tom Kaulitz (32) das Haus gezeigt, in dem sie aufgewachsen ist. Ein Video dieses besonderen Moments teilte die 48-Jährige nun auf Instagram. Dazu erklärte der "Germany's next Topmodel"-Star: "Unten hatten wir die Wohnung und über uns wohnte eine liebe alte Dame. Es ist sehr emotional für mich, wieder hier zu sein...... viele Erinnerungen...... Ich behalte besser meine Brille auf."

In dem kurzen Clip trägt Klum zur kurzen hellen Jacke, weißem Shirt, Jeans und Turnschuhen eine große Sonnenbrille. Zusammen mit ihrem Mann steht sie auf dem Bürgersteig vor dem Gartenzaun, hüpft offenbar vor Freude auf und ab und deutet auf das Haus hinter ihnen. Auch, wo ihr Zimmer lag, zeigt sie Tom.

Emotionaler Moment

Nachdem Heidi Klum direkt gegenüber auch noch auf die Schule hinweist, in der sie war, drückt ihr ihr Mann einen Kuss auf die Lippen. In einem weiteren Post gibt es Bilder zu sehen, auf denen das Ehepaar händchenhaltend vor dem Gebäude steht, in dem Klum früher lebte.

Klum, die in Bergisch Gladbach aufwuchs, Anfang der 1990er Jahre eine internationale Modelkarriere startete und meist in den USA lebt, wird am Donnerstag in Köln eine neue "GNTM"-Gewinnerin küren: Luca (20), Martina (50), Anita (21), Lou-Anne (18), und Noëlla (25) kämpfen am 26. Mai um den Sieg in der ProSieben-Show.

Ob sie mit Tom Kaulitz auch noch dessen Heimat besucht? Der Tokio-Hotel-Star, mit dem Klum seit 2019 verheiratet ist, lebte unter anderem in Magdeburg und später in Loitsche.