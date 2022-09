Tom und Bill Kaulitz feiern 33. Geburtstag. Heidi Klum ließ ihren Mann und dessen Zwillingsbruder mit Partyhüten und Gesang hochleben.

"Happy Birthday Tom und Bill!" Das singt Heidi Klum (49) in ihrem neuesten Instagram-Reel. Darin filmt sie ihren Ehemann Tom Kaulitz (33) und dessen Zwillingsbruder Bill (33) im Privatjet. Beide sind mit Geburtstagshüten in Form von großen Torten verkleidet und halten Sektgläser in der Hand. Grund für die Party? Am Donnerstag, 1. September, feiern die beiden Musiker ihren 33. Geburtstag. Während "Happy Birthday" von Stevie Wonder (72) im Hintergrund läuft, trällert Klum ebenfalls ein Ständchen für die beiden.

"Alles Gute zum 33. Geburtstag. Liebe euch sooooooo sehr", schreibt die Moderatorin unter ihren Beitrag. Darüber hinaus teilte die Mutter von Leni Klum (18) ein Foto, auf dem sie gemeinsam vor dem Privatjet posieren.

Wo war Leni Klum?

Leni Klum war bei der Party in den Wolken nicht dabei. Das Nachwuchsmodel ist erst vor wenigen Tagen nach New York gezogen, um dort Innenarchitektur zu studieren. "Die Sorgen fangen bereits an", gab die "Germany's next Topmodel"-Chefin erst kürzlich in der "Late Late Show" von James Corden (44) bekannt.