von Laura Stunz Heidi Klums legendäre Halloween-Parties zählen zu den Highlights der Saison. Was bislang über das diesjährige Event bekannt ist, lesen Sie hier.

Auch in diesem Jahr schmeißt Topmodel Heidi Klum ihre bekannte Halloween Party in New York City. Das jährliche Event zählt zu den Highlight-Veranstaltungen der Saison, bereits seit mehr als 20 Jahren findet die Party zu Ehren von Klums Lieblingsfeiertag statt. Dabei beeindruckt nicht nur die Gästeliste der 50-Jährigen, zu der jede Menge Stars, Topmodels und Designer eingeladen sind, sondern vor allem Klums Kostümwahl selbst.

Heidi Klum: Mit ihren Kostümideen übertrifft sie sich selbst

Die "Germany's Next Topmodel"-Jurorin setzt sich Jahr für Jahr das Ziel, sich selbst mit ihren Kostümen zu übertreffen. So schockierte sie bereits als gehäutete Leiche oder alte Frau, als Göttin mit acht Armen oder als Cyborg mit sichtbarem Gehirn und herausstehenden Gedärmen. Auch in diesem Jahr steht ihr Kostüm im Fokus des medialen Interesses. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause, 2020 und 2021, und einem glorreichen Comeback im vergangenen Jahr als überdimensional großer Wurm, soll es 2023 besonders episch werden.

2021 musste Heidi Klum an Halloween aufgrund der Corona-Pandemie improvisieren – und drehte einen Grusel-Film anstatt eine Party zu schmeißen. Als Zombie stieg sie aus ihrem Grab und erschreckte ihre Familienmitglieder. 2020 fiel Klums legendäre Halloween-Party wegen Covid-19 ebenfalls aus. In den Jahren zuvor hat die 50-Jährige regelmäßig spektakuläre Kostüme präsentiert.

"Der kleinste Hinweis, den ich euch geben kann, ist, dass es sehr bunt und gigantisch sein wird. Ehrlich gesagt, denke ich, dass es episch wird", sagte die 50-Jährige in einem Gespräch mit "Entertainment Tonight". Das Kostüm sei so massiv, dass sie sogar eine mögliche Straßensperrung in Betracht ziehe. Gegenüber "DailyMail" betonte sie: "Es wird wirklich extravagant. Ich habe deswegen schlaflose Nächte gehabt."

Am vergangenen Freitag äußerte sie im Interview mit Jimmy Fallon in der "Tonight Show", dass sie trotz aller Spekulationen aber möchte, dass ihre Verkleidung bis zum Abend "eine Überraschung" bleibe. Sie wolle nicht, dass sich die Menschen eine konkrete Vorstellung machen können, um am Ende die Umsetzung zu kritisieren.

Hinweise auf Instagram: "Go big or go home"

Doch Mitraten ist erlaubt. Bereits vor drei Wochen postete Klum bereits einen ersten Teaser zu ihrer diesjährigen Party. In dem Video sieht man, wie Künstler Josh Hernandez ihr Gesicht auf einem schwarzen Hintergrund skizziert. Das Werk trägt die Aufschrift "Heidi Klum Halloween – Coming Soon".

Ihr neuester Instagram-Beitrag spielt ebenfalls auf die bevorstehende Party an. "Die Ruhe vor dem Sturm", schreibt sie zu einem Foto, dass sie nackt auf einem Fellsofa liegend zeigt. Ihr Motto laute in diesem Jahr: "Go big or go home" (dt. "Geh aufs Ganze oder geh nach Hause", soviel wie "ganz oder gar nicht"). In ihrer Story repostete sie kürzlich zudem zahlreiche Beiträge von Gästen, die den Countdown zur Feier zählen, darunter die Dragqueens Catherrine Leclery und Katy Bähm. Außerdem zeigt sie sich auf dem Weg zu einem "Late Night Meeting", unterlegt mit dem Song "This Is Halloween" von Marilyn Manson.

Neben Bekannten aus Klums persönlichem Umfeld lassen sich auch Stars wie Mariah Carey, Anne Hathaway, Bella Hadid oder The Weeknd das jährliche Halloween-Spektakel nicht entgehen. In diesem Jahr steht zudem das "Bergretter"-Team auf der Gästeliste. Wie "web.de" berichtet, sind auch Luise Bähr, Michael Pascher und Stefanie von Poser zur Party in New York eingeladen. Bekanntschaft machten diese mit Klum am Set der neuen Staffel von "Die Bergretter", in der das Model eine Gastrolle übernahm. "Sie hat uns dieses Jahr zu ihrer Halloween-Party eingeladen. Die, die Zeit haben, fliegen hin", sagte Pascher im Interview und weiter: "Wir sind gerade dabei, uns um Kostüme zu kümmern. Man kann zwar mit ihr nicht mithalten, aber wir versuchen, nicht abzustinken. Das wird sicher lustig."

Quellen:"Entertainment Tonight", "The Tonight Show", Web.de