Liebe geht durch den Magen - auch bei Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29). Die beiden Turteltauben, die am Dienstag ihre Verlobung bekannt gegeben haben, zeigen sich bei Instagram aktuell so privat wie kaum zuvor. Auch die jüngste Kocheinlage des Tokio-Hotel-Gitarristen wurde von der 45-Jährigen jetzt in ihrer Story festgehalten. Und was Kaulitz da auftischt, kann sich wirklich sehen lassen.

Ein buntes Menü

"Was machst du denn da Leckeres, mein Schatz?", ist Klums Stimme im Hintergrund der vielen kurzen Videos zu hören. Die Antwort darauf gibt es visuell: Von grünem Spargel über Gurkensalat bis hin zu Bratwürsten und Nudelauflauf, der 29-Jährige tischt für seine Herzensdame ordentlich auf. Doch damit nicht genug. Auch selbstgemachte Zuckerwatte, begleitet von weiteren Süßigkeiten und Chips, scheinen ihren Weg in die Küche der zwei Liebenden gefunden zu haben.

Ob die beiden Eheleute in spe das alles alleine verputzt haben, ist fraglich. Vielleicht wurde ja aber auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz zu dem Festessen eingeladen. Er drückte am Mittwoch ebenfalls via Instagram seine Freude über die Verlobung aus und ist in Klums Story-Clips am Ende kurz zu sehen.