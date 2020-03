Castingshow-Expertin Heidi Klum (46) sitzt erneut in der Jury von "America's Got Talent" (AGT). Das Model hat nun auf Instagram verraten, dass die Dreharbeiten zur 15. Staffel begonnen haben. Ein kurzer Clip zeigt Klum neben Neu-Jurorin und "Modern Family"-Star Sofia Vergara (47), die ihrer Kollegin ein Küsschen zuwirft, im Hintergrund sind die Jubelrufe des Publikums zu hören. "Erster Tag und es fühlt sich so gut an", schreibt Klum zu dem Video und begrüßt Vergara in der "AGT"-Familie, von der sie wenig später noch ein Gruppenbild postete. Neben den beiden Damen sind darauf zu sehen: Die Jury-Kollegen Simon Cowell (60) und der kanadische Komiker Howie Mandel (64) sowie Moderator Terry Crews (51).

"Ein neues und aufregendes nächstes Kapitel"

Vergara und Klum treten die Nachfolge der US-Schauspielerinnen Gabrielle Union (47) und Julianne Hough (31) an. Die neue Staffel startet im Sommer in den USA. Klum hatte bereits von 2013 bis 2018 die Talente bewertet.

"Das ist ein neues und aufregendes nächstes Kapitel für mich, und ich bin sehr stolz darauf, der erste Latin-Juror in der Show zu sein", erklärte Sofia Vergara hingegen in einem Instagram-Post. Die Schauspielerin musste sich Ende Februar nach elf Jahren von der Serie "Modern Family" verabschieden, in der sie die Hauptrolle Gloria verkörperte.