Gwyneth Paltrows (47) Lifestyle-Shop "Goop" hat einige sonderbare Produkte im Angebot. Das neueste Highlight: Eine Kerze, die den Namen "Riecht wie meine Vagina" trägt und heiß begehrt ist. Jeder will sie haben, auch Topmodel Heidi Klum (46). Dumm nur, dass die Kerze bereits seit Tagen ausverkauft ist. Doch die 46-Jährige hat einen Plan. Sie wendet sich bei Instagram einfach direkt an den Hollywood-Star.

In ihrer Story macht Klum deutlich, dass sie schon überall nach der "Spezialkerze" gesucht habe - und schickt ein Augenzwinkern hinterher. "Kannst du mir nicht eine schicken? Ich will so gern eine haben", wendet sie sich schließlich direkt an Paltrow. Im Handel kostet die "Vagina-Kerze" stolze 75 US-Dollar (rund 68 Euro).

So kam Paltrow auf den Namen

Laut Produktbeschreibung entstand die außergewöhnliche Kerze aus einem Scherz zwischen Paltrow und dem Parfümeur Douglas Little. Die beiden hätten an einem Duft für den Shop gearbeitet und irgendwann habe die Unternehmerin gerufen: "Oh, das riecht wie meine Vagina." Daraus habe sich ein "wunderbarer, unerwarteter, sexy" Duft entwickelt, heißt es bei "Goop". Tatsächlich aber enthält das Produkt Geranien, Zedernholz und Rosen.