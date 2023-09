So frech gratuliert sie den Kaulitz-Twins

Heidi Klum gratuliert ihrem Ehemann, Tom Kaulitz, und dessen Zwillingsbruder Bill mit einem frechen Post zum Geburtstag.

Die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz feiern am heutigen 1. September ihren 34. Geburtstag. Toms Ehefrau, Model, Moderatorin und Entertainerin Heidi Klum (50), hat zu diesem Anlass ein Video ins Netz gestellt, das liebevolle, lustige bis alberne und wichtige gemeinsame Momente zu dritt zeigt.

Rührendes Hochzeitsfoto und frecher Kommentar

Unter anderen ist ein Foto von der Hochzeit im August 2019 zu sehen, bei dem Bill die Traurede für das Hochzeitspaar Heidi und Tom hält. Anfang August war die Familie anlässlich des vierten Hochzeitstags an den Ort des Geschehens - die Insel Capri vor der traumhaften Kulisse im Golf von Neapel - zurückgekehrt.

Heidi Klum zeigt aber auch viele Oben-ohne-Fotos und Videoclips der beiden Musiker, die mit ihrer Band Tokio Hotel (seit 2001) schon als Teenies berühmt wurden. Getanzt wird ebenfalls viel und posiert in den unterschiedlichsten Stylings - von High-Fashion über crazy Outfits bis hin zum entspannten Freizeitlook.

Unterlegt ist der neue Instagram-Clip mit einer wilden "Happy Birthday"-Version, die zumindest am Anfang von ihr gesungen zu sein scheint. Und auch ihr Kommentar dazu hat es in sich: "Tom und Bill, ich feiere euch heute und JEDEN TAG. Ich liebe euch beide von ganzem Herzen", so Klum. Und schiebt noch einen frechen Teil hinterher: "34 Jahre alt. WOW ihr werdet langsam alt", kommentiert die 50-Jährige.

Heidi Klum und der Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz machten ihre Liebe im Mai 2018 öffentlich. Anfang 2019 heirateten sie standesamtlich. Die große Feier fand im Sommer danach in Italien statt.