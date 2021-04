So führte sie ihre Fans an der Nase herum

Hat Heidi Klum etwa eine Rolle in der neuen "Sex and the City"-Serie ergattert? Alles nur ein Aprilscherz, löst sie in einem jetzt auf.

Heidi Klum (47) ist immer für einen Spaß zu haben und so ließ die Entertainerin natürlich auch den 1. April nicht aus, um ihre Fans hinters Licht zu führen. Am Donnerstag teilte Klum ein Bild via Instagram, das sie neben den "Sex and the City"-Stars Cynthia Nixon (54) alias Miranda Hobbes, Kristin Davis (56) alias Charlotte York und Sarah Jessica Parker (56) alias Carrie Bradshaw zeigt und verkündete:

"Wie sagt man Samantha auf Deutsch? Es war SO schwer, diese Überraschung für mich zu behalten aber ich kann endlich mit euch teilen, dass ich Teil der neuen Staffel 'Sex and the City' sein werde", schrieb Klum, "ich kann es nicht erwarten, mit diesen Ladys ein paar Cosmos zu trinken und meine Manolos anzuziehen".

Wenige Stunden später löste das Klum in einem Instagram-Video dann auf: alles nur ein Aprilscherz! Das mit der "Sex and the City"-Musik untermalte Video zeigt die "Germany's next Topmodel"-Chefin in einem knappen weißen Tweed-Kostüm am Pool, ohne BH, dafür mit großer Sonnenbrille. In der Hand hält sie ein Glas des kultigen "SatC"-Cocktails Cosmopolitan und auf der Stirn steht "April fools" (dt. Aprilscherz) geschrieben. "Nur ein Scherz! Es gibt nur eine Samantha und das ist Kim Cattrall", kommentierte sie ihren Post.

Damit spielt sie wohl darauf an, dass Schauspielerin Kim Cattrall (64) in der neuen HBO-Max-"Sex and the City"-Miniserie nicht mehr die Samantha Jones verkörpern wird.