Tom Kaulitz feierte seinen 29. Geburtstag mit seinem Zwillingsbruder Bill und seiner Freundin Heidi Klum (45) am vergangenen Wochenende auf dem "Burning Man"-Festival in der Wüste Nevadas. Klar, dass Model-Mama Klum die Party nicht unkommentiert ließ. Zu mehreren Schnappschüssen, auf denen die Musiker in rustikaler Verkleidung samt Partyhütchen zu sehen sind, schrieb Klum auf Instagram: "Ich wünsche diesen zwei wunderbaren Wesen alles Gute zum Geburtstag."

Für ihre Follower offenbar ein gefundenes Fressen, um wieder ordentlich zu kritisieren! Während die einen das lustige Trio und vor allem das junge Liebes-Glück von Tom und Heidi feiern, machen sich andere lustig. "Cool, Kindergeburtstag!", "Was soll das? Jungs nehmt die Beine in die Hand und lauft. Die Frau spielt mit euch" oder "Was mich am meistens nervt ist, dass diese Frau so tut als würde sie die beiden seit Jahren kennen", sind unter anderem in den Kommentaren zu lesen.

Die Beziehung von Tom Kaulitz und Heidi Klum sorgt immer wieder für Furore. Heidi Klum ist 16 Jahre älter als der Tokio-Hotel-Gitarrist ("Durch den Monsun") und zudem Mutter von vier Kindern. Ihrem Liebes-Glück tut das bisher aber offensichtlich keinen Abbruch.