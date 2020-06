Heidi Klum (47) feiert mit Sohnemann Henry eine wichtige Station in seiner Schullaufbahn: Der 14-Jährige hat seinen Abschluss an der Middle School in der Tasche. Auf Instagram postete das Model mit den Worten "Gratulation, Henry!" einen kurzen Clip und zwei Bilder, die den feierlichen Tag zusammenfassen.

In dem kurzen Video hielt Klum Henrys Abschied vom Middle-School-Personal fest. Der 14-Jährige, im Clip nur von hinten und im leichten Anschnitt zu sehen, winkte und rief dabei aus dem Auto. Auch Klum ist im Hintergrund zu hören, wie sie sich lautstark bedankt. Die Abschlussveranstaltung fand offenbar, wie an vielen anderen Schulen in der Corona-Pandemie, mit viel Abstand statt. Auf dem ersten Bild sind goldfarbene und weiße Luftballone mit persönlicher Glückwunsch-Aufschrift zu sehen, im zweiten Schnappschuss wirft Henry, gekleidet in schwarzem Talar, traditionsgemäß seinen Hut. Sein Gesicht ist dabei von einem Emoji bedeckt.

Die High School wartet

In den USA beginnt die Schullaufbahn mit der Elementary School, vergleichbar mit der deutschen Grundschule. Danach folgt die Junior High School oder auch Middle School genannt, die bis zur achten oder neunten Klasse reicht. Anschließend wird die High School besucht, auf die ab dem kommenden Schuljahr dann auch Henry gehen wird.

Henry Günther Ademola Dashtu Samuel kam im September 2005 in Los Angeles zur Welt und ist das zweitälteste Kind von Heidi Klum. Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel (13) folgte im November 2006 ebenda, drei Jahre später kam Lou Sulola Samuel (10) ebenfalls in Kalifornien zur Welt. Alle drei stammen aus der Ehe mit Sänger Seal (57), die 2014 geschieden wurde. Klums erste Tochter aus einer früheren Beziehung, Helene Boshoven Samuel, genannt Leni (16), wurde von Seal adoptiert. Seit 2019 ist Klum mit Musiker Tom Kaulitz (30) verheiratet. Die Moderatorin zeigt ihre Kinder in den sozialen Medien üblicherweise nur von hinten oder verdeckt deren Gesichter mit Emojis, um deren Privatsphäre zu schützen.