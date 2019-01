Entertainerin Heidi Klum (45) und Musiker Tom Kaulitz (29) sind bei der Verleihung der Golden Globe Awards 2019 am Sonntagabend in Los Angeles gemeinsam über den roten Teppich flaniert. Die Frischverlobten strahlten verliebt in die Kameras und küssten sich sogar zärtlich vor den Fotografen. Doch dabei blieb es nicht. Auf der jährlichen After-Show-Party von InStyle und Warner Bros. ging die Liebes-Show weiter - mit deutlich mehr Körpereinsatz.

Zweites Kleid versprüht mehr Sexappeal

Klum legte ihrem Tom für den Kuss bei der After-Show-Party einen Arm um die Schultern, eine Hand hielt seine Wange fest. Dabei drückte sie sich seitlich an ihn, eine sehr innige Geste. Kaulitz blieb trotz der stürmischen Kuss-Show gelassen. Eine Hand verweilte in der Hosentasche, die andere platzierte er locker auf dem unteren Rücken seiner zukünftigen Frau. Auch wenn das Management von Klum die Verlobung bisher nicht offiziell bestätigt hat, so verkündete die 45-Jährige selbst an Weihnachten mit einem Schwarz-Weiß-Foto via Instagram: "Ich habe Ja gesagt!"

Ob der Outfit-Wechsel Klums Leidenschaft entfacht hat? Ihr zweites Kleid am Golden-Globe-Abend versprühte deutlich mehr Sexappeal. Klum trug zur After-Show-Party eine Kreation von Paolo Sebastian in Silbergrau. Das bodenlange, trägerlose Kleid punktete nicht nur mit einem sehr hohen Beinschlitz, sondern auch durch einen Hammer-Ausschnitt, der ihren Busen nur notdürftig bedeckte. Auf einen BH verzichtete Klum offenbar, denn der Stoff des Kleides hielt alles an Ort und Stelle. Die Entertainerin versteht es eben, sich gekonnt in Szene zu setzen.