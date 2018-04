Heidi Klum reist derzeit mit ihren vier Kindern durch China. Auf Instagram lässt uns die 44-Jährige an ihrem Urlaub teilhaben, mit Schnappschüssen wie diesen. Doch nicht nur die chinesischen Sehenswürdigkeiten haben es Modelmama Heidi angetan – auch die kulinarischen Besonderheiten des Landes sind für Heidi den einen oder anderen Post wert. Wie diese Videos - dass sie damit einen Shitstorm unter ihren Fans auslösen würde hätte sie sich wohl nicht träumen lassen.

Da heißt es zum Beispiel in den Kommentaren: „Tierquälerei vom feinsten! Schäm dich Heidi, sowas noch zu filmen!“, oder „was soll das? Absolute Tierquälerei! So was hat nichts mit anderer Kultur zu tun! So was ist grausam! Und das du so etwas postest, enttäuscht mich sehr…“

Und zu einem gewissen Maße muss man Heidis Followern auch recht geben. Lebendig aufgespießte Tiere bei Instagram zu zeigen – sicherlich nicht die feine Art. Doch eigentlich zeigt uns Heidi hier nur ihre Eindrücke, die Sie im Urlaub gesammelt hat – nur weil Sie diese gepostet hat, heißt das noch lange nicht, dass Sie diese auch befürwortet. Und mal ganz ehrlich: China ist mit Sicherheit nicht das einzige Land, in dem Tiere für die Lebensmittelindustrie leiden müssen.