Bekommt Topmodel und Moderatorin Heidi Klum irgendwann eine Nachfolgerin aus der eigenen Familie? Ihre 15-jährige Tochter Leni sei eine "eigenständige Person", interessiere sich aber für den Karriereweg ihrer Mutter, sagte die 46-Jährige der US-Zeitschrift "People".

"Die einzige, die bisher in meine Fußstapfen treten möchte, ist meine älteste Tochter Leni", sagte Klum, die seit Ende März in ihrer neuen Show "Making the Cut" bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Klum verriet, auch wenn Leni das Gefühl habe, dass sie "ihr eigenes Ding machen muss", fühle sich ihr ältestes Kind von der Modewelt angezogen. Wobei die 46-Jährige diese Branche "unbarmherzig" nennt: Das habe sich im Laufe der Jahre sehr verändert, wird Klum von "People" zitiert. "Als ich 1992 anfing, war das ganz anders."

Heidi Klum schwärmt von Ehemann Tom Kaulitz

In einem anderen Interview schwärmte Klum gerade erst von Ehemann Tom Kaulitz. Der britischen Mode-Zeitschrift "Red" sagte sie: "Wenn wir unsere Türen schließen und zu Hause sind, dann wollen wir ständig zusammen sein." Sie hätten die gleichen Ansichten und Werte. Es sei nicht selbstverständlich, dass alles so glatt laufe, selbst wenn man schwer verliebt sei. Deshalb sei Klum froh, dass sich alle so gut verstehen würden: "Er versteht sich sehr gut mit meinen Kindern und sie verstehen sich gut mit ihm."

Heidi Klum ist vierfache Mutter. Aus ihrer Ehe mit dem britischen Sänger Seal gingen drei Kinder hervor: Lou, Johan und Henry. Ihre Erstgeborene, Tochter Helene "Leni", stammt aus einer früheren Beziehung mit Sportmanager Flavio Briatore und wurde von Seal adoptiert.

Leni Klum feiert in wenigen Wochen ihren 16. Geburtstag und hat inzwischen auch einen eigenen Instagram-Account, auf dem sie Fotos aus ihrem Alltag teilt. Ihr Gesicht ist auf den Bildern allerdings nie zu sehen. Heidi Klum ist auf die Privatsphäre ihrer Kinder sehr bedacht und zeigt deren Gesichter normalerweise nicht in der Öffentlichkeit.