Anton, der geliebte Irische Wolfshund von Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz, ist vor Kurzem gestorben. Nun verrät sie traurige Details.

Vor wenigen Tagen startete Heidi Klum (49) ihre erste Fragerunde auf Instagram, bei der ihre 10,7 Millionen Followerinnen und Follower schriftlich Fragen stellen konnten, deren Antworten sie dann auf Deutsch in die Kamera sprach. In der zweiten Runde verriet die "GNTM"-Chefin jetzt auch ein sehr trauriges Detail zum Tod eines ihrer Hunde. Auf die Frage "Bekommt ihr einen neuen Hund?" sagte sie: "Das weiß ich noch nicht, das war echt schwer für uns alle. Anton ist in meinen Armen gestorben. Das war echt ganz, ganz schlimm."

Drei Hunde sind dieses Jahr gestorben

Der Irische Wolfshund Anton war der dritte Vierbeiner, von dem sich die Familie Anfang des Jahres binnen kürzester Zeit trennen musste. Anfang Februar hatten Heidi Klum und ihr Ehemann (seit 2019), Musiker Tom Kaulitz (33), mitgeteilt, dass ihr Hund Capper gestorben sei. Wenige Wochen später verstarb Stitch, der nur vierjährige Hund von Kaulitz' Zwillingsbruder Bill. In ihrem Spotify-Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erklärten die Brüder dann, dass auch Anton, der zweite Hund Klums und ihres Partners, gestorben ist.

Heidi Klum hatte auf Instagram erklärt: "So ein schöner Tag heute. Wir wussten nicht, dass es unser letzter sein würde. Wir lieben dich Anton", schrieb sie zu einem Selfie von sich, Ehemann Tom und Hund Anton.

Anton war erst im August 2019 noch als Welpe zu der Patchworkfamilie gekommen. "Wir begrüßen ein neues Mitglied in unserer Familie .... Darf ich vorstellen: ANTON", schriebt die Mutter von vier Kindern damals auf Instagram zu Fotos des großen kleinen Kerls.

"Hattet ihr nicht auch mal eine Katze?"

Im aktuellen Q&A wurde Heidi Klum dann auch nach ihrer Katze gefragt. "Hattet ihr nicht auch mal eine Katze? Tut mir voll leid mit euren Hunden" - darauf sagte die Moderatorin und Unternehmerin: "Wir haben einen Kater und der heißt Prince. Und ja, der nimmt jetzt das ganze Haus jetzt für sich selber ein."