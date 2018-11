"GLÜCKLICH"

Es vergeht kaum ein Tag an dem Entertainerin Heidi Klum (45) ihre Social-Media-Follower nicht daran teilhaben lässt, wie "glücklich" sie ist. Mit diesem Wort kommentierte sie auch ein Gruppen-Selfie in ihrem neuesten Instagram-Post. Auf dem Foto ist Klum Arm in Arm mit ihrem Liebsten, Gitarrist Tom Kaulitz (29) zu sehen. Zu ihrer rechten Seite lächelt zudem dessen Zwillingsbruder, Sänger Bill Kaulitz (29), in die Kamera. Im Mai dieses Jahres liefen Heidi Klum und Tom Kaulitz erstmals als Paar über einen roten Teppich in Cannes und machten damit ihre Beziehung öffentlich.