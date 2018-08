Nur eine kann "Germany's Next Topmodel" werden. Nur eine kommt auf das Cover einer großen deutschen Zeitschrift. Und nur eine darf ein Jahr als ProSieben-Zugpferd auf Events rumtingeln und auf den Laufstegen der Berliner Fashion-Week von sich überzeugen. Heidi Klum sucht derzeit neue Kandidatinnen für ihr erfolgreiches Castingformat. Eine, die auf jeden Fall nicht "Topmodel 2019" wird, ist Cheyenne Ochsenknecht.

Cheyenne Ochsenknecht gibt Heidi Klum eine Abfuhr

Die Jüngste im Ochsenknecht-Clan arbeitet seit mittlerweile einigen Jahren als Model und konnte schon ein paar Erfolge feiern. Sie wird von Modelagenturen in Frankreich, den USA, Italien und Deutschland vertreten und ist unter anderem Botschafterin eines Luxusduftes.

Kein Wunder also, dass mittlerweile auch die Redaktion von "Germany's next Topmodel" auf die 18-Jährige aufmerksam geworden ist. Die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht postete jüngst einen E-Mail-Screenshot in ihrer Instagram-Story. Inhalt der Mail ist eine Anfrage von ProSieben - der Sender will das Model für Klums Castinshow gewinnen. "Liebe Cheyenne, ich bin in der Redaktion von 'Germany's next Topmodel' und mitten in den Vorbereitungen der bald startenden Staffel. Nun bin ich auf dich aufmerksam geworden und möchte fragen, ob grundsätzlich Interesse besteht, bei uns teilzunehmen?", steht in der Mail.

Doch Ochsenknechts Antwort könnte nicht niederschmetternder und eindeutiger sein: "Oh hell no", schreibt sie auf Englisch. "Wann hört ihr endlich auf... Same shit different year", fügt sie hinzu (auf Deutsch: "Gleiche Scheiße, anderes Jahr").

Anfrage offenbart Showprinzip

Klingt, als hätte es der Sender schon zum wiederholten Male bei ihr versucht. Warum sich eine Teilnahme Ochsenknechts für ProSieben lohnen würde, liegt auf der Hand. Mit über 170.000 Instagram-Followern hat die 18-Jährige schon jetzt eine enorme Reichweite. Da Social-Media-Statistiken heutzutage im Mode-Geschäft immer wichtiger werden, ist das ein schlagendes Argument. Nicht ohne Grund sucht Heidi Klum ihre neuen Anwärterinnen auf den Titel ebenfalls auf der Fotoplattform. Wer Potenzial als Influencerin hat, könnte für das Format auf lange Sicht erfolgversprechend sein.