Am Wochenende wird groß gefeiert! Model-Mama Heidi Klum (46) und Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29, "Melancholic Paradise") geben sich auf einer Yacht vor Capri das Jawort. RTL zeigt am Sonntag (ab 17:45 Uhr) sogar eine einstündige Spezialausgabe von "Exclusiv", in der live von der italienischen Insel berichtet werden soll. Doch was macht eigentlich Schmusesänger Seal (56) bei all dem Trubel, schließlich war er fast zehn Jahre lang mit Klum verheiratet?

Kürzlich von Reportern am Flughafen von Los Angeles abgefangen, wollte Seal sich nicht wirklich zu der anstehenden Hochzeit äußern, wie die britische "Daily Mail" berichtet. "Das ist mir neu", antwortete er nur darauf, dass Klum und Kaulitz am Wochenende heiraten werden. Ob er wohl Glückwünsche für das Paar habe? Seine konsequente Antwort: "Lass uns über etwas Interessanteres sprechen."

Das waren seine Beziehungen

Seal und Klum heirateten im Mai 2005 in Mexiko. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Lou (9), Johan (12) und Henry (14). 2009 adoptierte er zudem Heidis Tochter Helene, die aus einer vorangegangenen Beziehung Klums mit Formel-1-Manager Flavio Briatore (69) stammt. 2012 reichte Klum schließlich die Scheidung ein, die im Oktober 2014 finalisiert wurde.

Nach der Trennung fand sich Seal in mehreren Beziehungen wieder. So war der Sänger unter anderem rund ein Jahr mit der australischen Sängerin Erica Packer (41) zusammen. Kurz nach ihrem ersten Jubiläum trennten sie sich 2016 jedoch. Danach wurde ihm unter anderem eine längere Beziehung mit der Sängerin Delta Goodrem (34) nachgesagt, bevor er im März 2018 mit einer mysteriösen Brünetten in Los Angeles gesichtet wurde. Erst im Mai wurde ihm sogar eine mögliche Romanze mit Hollywood-Schönheit Charlize Theron (43) nachgesagt. Kurz darauf wiegelte Seal allerdings ab, dass an den Gerüchten nichts dran sei.