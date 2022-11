von Luisa Schwebel Heidi und Leni Klums gemeinsame Werbekampagne für einen Dessous-Hersteller sorgte vor wenigen Wochen für Kritik. Jetzt hat sich die 18-Jährige dazu geäußert.

Dass zwei Models für einen Modehersteller Werbung machen, sollte eigentlich niemanden besonders überraschen oder gar aufregen. Und doch sorgte eine Kampagne von Heidi und Leni Klum vor Kurzem für genau das: Aufregung und Kritik.

Grund war, dass die Klums sich zusammen in Unterwäsche zeigten, vor der Kamera tanzten und so die Kleidung präsentierten.

Leni Klum reagiert auf negative Kommentare

Es sei unangemessen, dass sich Mutter und Tochter so zeigen, bemängelten zahlreiche Kritiker. US-Moderator Howard Stern erklärte in seiner Show, was ihn störe. "Ich habe sie mir angesehen und dachte: 'Das ist so verdammt unpassend'. Es ist so unangemessen. Aber man kann nicht aufhören, es anzuschauen", sagte der US-Amerikaner.

Bei Heidi Klums Halloween-Party in New York hat sich die 18-jährige Leni jetzt zu dem negativen Feedback geäußert – und sie beweist, dass sie bereits ein Profi ist. "Ich habe mir die ganzen Reaktionen ehrlich gesagt nicht angesehen", erklärte sie auf Nachfrage von "Page Six".

Heidi Klum ist ihr Vorbild

"Ich bin insgesamt glücklich mit der Kampagne und ich hatte einen tollen Tag mit meiner Mutter. Ich denke, die Fotos sind toll geworden, und wir hatten eine tolle Zeit", sagte die älteste Tochter von der GNTM-Chefjurorin. Ihr Motto ist einfach: "Wenn ich es mir nicht ansehe, muss ich es auch nicht beachten, also weiß ich einfach nicht, was dort steht", erläuterte Leni Klum.

Gut möglich, dass ihre berühmte Mutter sie in der Vergangenheit auf Negativität dieser Art vorbereitet hat. Dass Leni Klum mit ihr die wohl am besten vorbereitete Wegbegleiterin hat, stellte sie im Interview selbst klar. "Ich liebe sie. Sie ist eine Inspiration. Allein die Ratschläge, die sie mir gibt, die Art, wie sie arbeitet, alles an ihr, ich könnte immer so weitermachen", schwärmte Leni Klum von ihrer Mutter.

Quelle: "Page Six"

