von Luisa Schwebel In einem Interview hat Heidi Klum verraten, dass sie sich durchaus noch ein Baby mit Tom Kaulitz vorstellen könnte. Wie der Musiker darauf reagiert.

Eigentlich waren Tokio Hotel nach Deutschland gereist, um ihr neues Album "2001" zu promoten, auf dem sie ihren Kulthit "Durch den Monsun" neu aufgenommen haben. Doch es ging nicht nur um die Musik, als RTL die Musiker zum Interview traf. Denn natürlich wurden Bill und Tom Kaulitz auch zu Heidi Klum befragt.

Tom Kaulitz bezieht Stellung zu Baby-Aussagen von Heidi Klum

In einem Interview mit der US-Ausgabe der "The Sun" sprach die GNTM-Jurorin kürzlich über ihren Kinderwunsch. Die 49-Jährige sagte: "Es zu wollen und es tatsächlich zu schaffen, sind immer zwei verschiedene Dinge. Die 50 steht vor der Tür. Und die Dinge werden schwieriger, wenn man älter wird. Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja."

Tom Kaulitz fand darauf eine klare Antwort: "Ich fliege ja morgen schon nach Hause und dann gibt es 'Sexgiving', so heißt das bei uns", sagte er süffisant in Anspielung auf den amerikanischen Feiertag Thanksgiving, der am kommenden Donnerstag stattfindet.

Er wiederholte außerdem eine Aussage aus seinem und Bruder Bills Podcast. Dort verriet er, wann er sich in Heidi Klum verliebte: "Als ich mit ihr das erste Mal gelacht hab", erklärte der 33-Jährige.

Klum könnte sich ein Baby vorstellen

Erst vor zwei Jahren reagierte Klum bei "Germany's Next Topmodel" auf eine potenzielle Kinderplanung mit den Worten: "Das wird nicht passieren. Der Backofen ist zu." Wenige Monate später schlug sie dann in ihrer Casting-Show "America's Got Talent" ganz andere Worte an und sagte, sie wünsche sich "auch noch mal so ein Kleines", als eine junge Kandidatin die Bühne betrat.

Klum ist bereits Mutter von vier Kindern. Ihre 18-jährige Tochter Leni stammt aus der Beziehung mit Flavio Briatore. Die Teenager Henry, Johan und Lou haben Sänger Seal zum Vater. Für Tom Kaulitz wäre es das erste Baby.

