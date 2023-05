© Dimitrios Kambouris for Storey/North Six Group / Getty Images

Waren-Liebe: Heidi Klum bei der Einführung ihrer "Esmara"-Lidl-Kollektion 2017 in New York

von Jochen Siemens Pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag richten sich alle Blicke wieder auf sie: Heidi Klum. Bilanz einer Frau, die sich nach ganz oben gearbeitet hat – mit viel Sinn für Show und Geschäft.

Zu übersehen war sie noch nie. "Ich war ein ziemlich wildes und lautes Mädchen und habe mich gerne auffällig angezogen. In der Schule haben sie mich oft ausgelacht, weil ich immer so bunte und grellfarbene Sachen anhatte", hat Heidi Klum neulich einer italienischen Zeitschrift erzählt. "Ich liebte es, angesehen zu werden." Jetzt könnte man sagen, dass dies zu Heidi Klums Teenagerzeiten, also Mitte der 80er-Jahre, ohne Internet und ohne Handykameras, noch eine überschaubare Leidenschaft war.