Heidi Klums Halloween-Kostüm soll diesmal "gigantisch" werden. Moderator Jimmy Fallon bringt einen Transformer ins Spiel.

Es ist die Frage des Monats: Welches Halloween-Kostüm wird Heidi Klum (50) in diesem Jahr wählen? Am Freitagabend (27. Oktober) versuchte Jimmy Fallon (49), ihr in seiner "Tonight-Show" das Geheimnis zu entlocken. Aber das Model gab nur wenige Details über ihren bevorstehenden Auftritt am 31. Oktober preis. Dafür hatte der Moderator einen heißen Tipp...

"Ich will, dass es eine Überraschung wird"

"Ich will, dass es eine Überraschung wird", betonte Heidi Klum. Sie wolle vorab immer nicht zu viel verraten, um die Menschen nicht zu enttäuschen. Denn ansonsten würden die sich eine konkrete Vorstellung machen und am Ende die Umsetzung kritisieren. Nachdem sie bereits vor einigen Tagen im Gespräch mit "Entertainment Tonight" enthüllt hatte, dass ihr Kostüm in diesem Jahr sehr groß werde, wiederholte sie in ihrem neuesten TV-Auftritt: "Es wird gigantisch. Ich muss Straßen dafür sperren, was in Manhattan gar nicht so einfach ist." Darauf überlegte Gastgeber Fallon, ob Heidi Klum womöglich als Transformer kommen werde. "Ich schwöre, das ist es nicht", entgegnete die 50-Jährige jedoch.

Seit dem Jahr 2000 organisiert Heidi Klum bereits ihre legendäre Halloween-Party in New York. Nur zwei Mal fiel die Feier aus: 2020 und 2021 aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie. "Ich bin besessen von Halloween", gestand sie nun im Interview mit Jimmy Fallon. Sie liebe einfach die Fantasie, die dahinter stecke. Und dafür nimmt sie jede Mühe in Kauf. So erinnerte sie noch einmal an ihr Wurm-Kostüm vom vorigen Jahr. Das sei sehr anstrengend gewesen, da sie ihr Gesicht über Stunden nicht bewegen konnte. Zudem habe sie sich sehr eingeengt gefühlt.

Womöglich sieht man die heimliche Königin des Halloween im nächsten Jahr noch mehr rund um das Gruselfest. "Du solltest ein Halloween-Special für die NBC machen", schlug Jimmy Fallon ihr nämlich vor. Und Halloween-Fan Klum antwortete: "Das würde ich lieben." An dem Abend sprach sie auch darüber, dass sie einen amerikanischen Pass besitzt und Amerikanerin ist. "Ich habe hier länger gelebt als in Deutschland", betonte sie.

Bald erscheint sie bei "Die Bergretter"

In ihrer Heimat ist sie allerdings bald wieder im Fernsehen zu sehen. Die "Bergretter"-Folge mit ihr geht ab 16. November in der ZDF-Mediathek online, eine Woche später, am 23. November, läuft sie im TV. "Ich bin ganz aufgeregt", offenbart die vierfache Mutter dazu in einer Instagram-Story. Im Mai hatte sie sich bei den Dreharbeiten gezeigt. In der zweiten Folge der neuen Staffel mit dem Titel "Bruderliebe" mimt sie die Rolle Isabelle Klatt.