von Laura Stunz Model-Alarm bei "Die Bergretter". In Staffel 15 übernimmt "Germany's next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum im beliebten ZDF-Format eine Gastrolle. Wie es dazu kam und wie sie den Dreh erlebt hat.

Knapp 6 Millionen Menschen verfolgten die 14. Staffel von "Die Bergretter", die bis Ende April immer Donnerstags auf ZDF lief –darunter auch das ein oder andere prominente Gesicht wie Heidi Klum.

Denn wie Tom Kaulitz im vergangenen Herbst im gemeinsamen Podcast mit Bruder Bill verriet, schaut er sich die Folgen der deutschen Abenteuer-Serie zusammen mit Ehefrau Heidi Klum auch in Los Angeles regelmäßig an. Als Hauptdarsteller Sebastian Ströbel, der in der ZDF-Serie den Leiter der Bergwacht Markus Kofler spielt, davon Wind bekam, startete er auf Instagram einen Aufruf.

Heidi Klums Wunsch geht in Erfüllung

In einem Reel sagte der 46-Jährige im November: "Schönen guten Morgen liebe Heidi, lieber Tom. Was habe ich denn da beim Podcast lauschen erfahren (...) ja, das freut uns natürlich sehr. Aus diesem Grund kommt uns doch mal in der Ramsau besuchen und dann hängen wir ein bisschen zusammen ab. Was meint ihr?"

Kurz darauf habe sich Klum bei Ströbel gemeldet und den Wunsch geäußert, bei "Die Bergretter" auch mal mitspielen zu können, erzählt der Schauspieler der "Bild". Gesagt, getan. Aktuell laufen die Dreharbeiten für die 15. Staffel auf Hochtouren, mit dabei: keine geringere als Topmodel Klum.

"Sie ist ein Vollprofi"

"Ja, es stimmt, Ich bin dabei! Ich freu' mich riesig, dass ich bei den 'Bergrettern' mitspielen darf", bestätigt Klum. Zur Serie sagt sie: "Das Gesamtpaket stimmt. Es passieren zwar immer viele Unglücke, aber am Ende wird alles gut." Bei "Die Bergretter" sei die Welt noch in Ordnung, es sei immer spannend, die Menschen seien nett und es erinnere sie an die Heimat, schwärmt Klum, die ursprünglich aus Bergisch Gladbach stammt. Es sei "ein wunderbarer Kontrast" zu ihrem Leben in Los Angeles.

Details zur Rolle und ihren Auftritt verrät die 49-Jährige noch nicht. Fest steht nur, dass sie Isabelle Klett heißen und bereits in Folge 2 der neuen Staffel zu sehen sein wird. "Natürlich wird es actionreich und – Premiere für sie – dramatisch", erzählt Ströbel zur Folge mit Klum – und lobt das Model gleich mit. Er sagt: "Sie ist ein Vollprofi. Trotz widriger Umstände und ungemütlicher Hanglage hat sie alles mit Bravour gemeistert. Kein Jammern, keine Allüren. Super."

Schwindelerregende Höhen und heiße Kussszene

Auch Heidi ist von den Dreharbeiten begeistert und hofft, dass es nicht das letzte Mal war. Es sei genauso spannend gewesen wie es auch im Fernsehen aussieht, schwärmt sie. "Es ging hoch her und ich hing im wahrsten Sinne des Wortes ganz schön in den Seilen. Dieses Mal musste ich selber an meine Grenzen gehen. Den Muskelkater habe ich nächste Woche noch. Von der Kussszene mal ganz abgesehen."

Laut Angaben des ZDF startet die neue Staffel "Die Bergretter" bereits im Herbst 2023. Vermutlich aber nicht allzu früh, da allein die Dreharbeiten noch bis September dieses Jahres andauern werden.

