Mit Maske, Mütze und Sonnenbrille sehen sie aus wie normale Touristen, aber einige Passanten und Fotografen haben sie doch erkannt: Heidi Klum bummelte am Wochenende mit ihren vier Kindern und ihrer Mutter Erna durch Berlin. Neben einer Shoppingtour in Mitte stand auch Kultur auf dem Programm: Die 47-Jährige zeigte ihren Töchtern die Museumsinsel und den Dom.

Klum ist mit ihrer gesamten Entourage in die deutsche Hauptstadt gereist, um dort mit den Dreharbeiten für die neue Staffel "Germany's next Topmodel" zu beginnen. Die Corona-Pandemie macht es unmöglich, dass die Aufnahmen wie in den Jahren zuvor in Los Angeles stattfinden. Also ist Klum mit Kindern, Mann Tom Kaulitz und den Familienhunden nach Deutschland geflogen.

Der gesamte Clan residiert zurzeit im Soho House Berlin, eine beliebte Adresse für Prominente. Doch das Leben im Hotel soll nicht von Dauer sein: Klum sucht für sich und ihre Liebsten eine dauerhafte Bleibe für die kommenden Monate, allerdings wohl nur zur Miete.