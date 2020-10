Die Kostümparty von Heidi Klum muss in diesem Jahr ausfallen. Trotzdem will das Model nicht auf Halloween verzichten. Auf Instagram überrascht sie ihre Fans mit einem schaurigen Video - und einer wichtigen Botschaft.

Touri-Programm statt wilde Party: Sie schaute sich am Samstagmorgen gemeinsam mit ihrer Familie die Reichstagskuppel an, frühstückte anschließend in Käfers Dachgarten-Restaurant. Heidi Klums Halloween-Programm sieht in diesem Jahr etwas anders aus. Erstens hält sich die Moderatorin derzeit in Berlin auf, zweitens kann ihre Kostümparty 2020 wegen Corona nicht stattfinden. Doch dass Halloween bei ihr nicht ausfällt, beweist die Model-Mama mit einem kuriosen Video.

"Heidi does Halloween" heißt es zu Beginn des fünfeinhalbminütigen Films, den Klum am Samstagmorgen auf Instagram veröffentlichte. Die Handlung ist ebenso kurios wie lustig: Klum greift auf ihre Klopapiervorräte zurück und verwendet die Rollen als Kostüme für ihre Kinder. Die verwandeln sich in niedlichen Zombiemonster. Doch ehe sie es sich versieht, mutieren die Gestalten scheinbar zu echten Zombies – und Heidi mittendrin.

Sowohl die Kinder Leni, Henry, Johan und Lou als auch Ehemann Tom Kaulitz spielen in dem professionell gedrehten Video mit. Selbstverständlich präsentiert Klum auch wieder ein aufwendig gestaltetes Kostüm. Dieses Mal ist sie als ausgemergeltes Zombieopfer zu sehen. Ihre Verwandlung dokumentierte Klum ebenfalls in einem Video. Maskenbildner legten stundenlang Hand an sie an. Die Illusion ist perfekt.

Heidi Klum gibt wichtigen Halloween-Rat

Klum ist bekannt für ihre Halloween-Begeisterung. Seit Jahren gibt die 47-Jährige wilde Kostümpartys. bei denen sie sich stets eine neue Verkleidung anfertigen lässt. Im vergangenen Jahr nahm sie sogar die Coronapandemie vorweg. Sie zeigte sich zusammen mit Kaulitz als Opfer eines Laborversuchs. 2018 trat das Paar gemeinsam als Shrek und Fiona auf.

Für alle Halloweenfreunde hat Heidi Klum einen Rat: "Bleibt zuhause bei der Familie." Doch was dort passieren kann, zeigt ihr Video. Deshalb schiebt sie hinterher: "Aber passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig umbringt."