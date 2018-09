Sie verbringen ihre Wochenenden gemeinsam, urlauben in Italien oder campen in der Wüste: Seit Heidi Klum den Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz datet, ist meist ein Dritter mit von der Partie - Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Die beiden Musiker stehen sich sehr nahe, da kommt selbst eine Heidi Klum nicht dazwischen. Verständlich, dass die Zwillinge auch ihren 29. Geburtstag zusammen feiern wollten.

Die Sause stieg am Wochenende am Rande des "Burning Man"-Festivals in Nevada. "Happy Birthday an diese beiden wundervollen Menschen", schrieb Klum auf ihrem Instagram-Account und postete dazu gleich eine ganze Reihe Fotos der Kaulitz-Zwillinge. Während Bill Stirnband und Sonnenbrille trug, hatte Tom ein Party-Hütchen mit einer 29 auf dem Kopf.

Ob er das Heidi Klum zuliebe auf dem Haar drapiert hat? Die 45-Jährige gilt als Verkleidungs-Fanatikerin, sie liebt den Karneval in ihrer rheinischen Heimat Bergisch Gladbach und schmeißt seit Jahren legendäre Halloween-Partys in den USA. Auch für das "Burning Man"-Festival lässt sich das Model immer wieder neue Kostümierungen einfallen. Zum Geburtstag der Kaulitz-Zwillinge trug sie buntes Glitzer-Make-up, eine Art Krone, einen Fellmantel und ihr Haar in wilder Dauerwelle.

Follower von Heidi Klum lästern über Feier und Outfits

Einige User verspotteten die Feier deshalb als "Kindergeburtstag". "Was soll das? Jungs nehmt die Beine in die Hand und lauft. Die Frau spielt mit euch", lautete ein Kommentar. Oder auch: "Oh... Frau Klum hat Zwillinge bekommen". Sogar Sophia Thomalla kommentierte einen Schnappschuss und fühlte sich offenbar an ein Indianerfest erinnert. "Wo ist das Tomahawk?" fragte die 28-Jährige.

Heidi Klum selbst dürften derlei Bemerkungen völlig egal sein. Immerhin hat sie an das diesjährige "Burning Man"-Festival nun schönere Erinnerungen als an das vergangenen Jahr. Da wurde ihr Ex-Freund Vito Schnabel nämlich wegen Drogenbesitzes festgenommen. Dann doch lieber Kindergeburtstag.