Heidi Klum hat sich in der "Jennifer Hudson Show" zu der Frage geäußert, ob sie noch ein Baby haben will.

von Carsten Heidböhmer Bereits mehrfach hat sich Heidi Klum zur Frage geäußert, ob sie sich ein Baby mit Tom Kaulitz vorstellen kann. In der "Jennifer Hudson Show" wurde sie dazu erneut gefragt - und gab eine erstaunlich eindeutige Antwort.

Vier Kinder hat Heidi Klum bereits: Tochter Leni entstand aus ihrer Beziehung mit Formel-1-Manager Flavio Briatore, zwei weitere Söhne und eine Tochter gingen aus ihrer Ehe mit Popsänger Seal hervor. Dennoch wird die 49-Jährige noch immer regelmäßig auf weiteren Nachwuchs angesprochen. Schließlich ist Klum seit 2019 glücklich mit Tom Kaulitz verheiratet, und der ist bislang noch nicht Vater geworden.

Und so sah sich die Moderatorin von "Germany's next Topmodel" erneut mit der K-Frage konfrontiert: Heidi Klum war in der Show von Jennifer Hudson eingeladen, die ihren Gast zu einem Spiel einlud. Klum bekam eine blaue Kelle in die Hand gedrückt mit den Antwortmöglichkeiten "Ja" oder "Ne". Damit musste sie verschiedene Fragen beantworten. Etwa, ob sie aus einem Flugzeug springen oder ob sie nackt Ski fahren würde.

Jennifer Hudson stellt Heidi Klum die entscheidende Frage

Als die Baby-Frage kam, versuchte die Deutsche zunächst abzulenken und gab die Frage an Gastgeberin Jennifer Hudson weiter. Die lehnte dankend ab, und so gab Heidi Klum zu, dass sie in der Frage hin- und hergerissen sei. Immerhin habe sie bereits vier Babys zur Welt gebracht und diese jeweils acht Monate lang gestillt, bis sie erneut schwanger geworden sei.

Dann rang sie sich jedoch zu einer eindeutigen Antwort durch: Sie habe lange genug gewartet, deshalb laute die Antwort auf die Frage nun "Ja". Erstaunlich, immerhin hatte das Model noch vor drei Jahren die unmissverständliche Aussage getätigt: "Der Backofen ist zu." Das Publikum quittierte die Antwort jedenfalls mit lautem Johlen und Klatschen.

Bei der folgenden Frage kam die Antwort dann noch schneller: Hudson wollte von ihrem Gast wissen, ob sie ihr das Jodeln beibringen würde - was Klum ohne zu zögern bejahte: Zunächst jodelten die Deutsche ihrer Gastgeberin ein paar Takte vor, als stamme sie aus Bayern und nicht aus Bergisch-Gladbach. Hudson, immerhin selbst erfolgreiche Sängerin, hatte Mühe, da mitzukommen.

Shopping und Sightseeing Hier bummelt der Klum-Clan durch Berlin 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Die Corona-Pandemie verändert alles – auch die Dreharbeiten für "Germany's next Topmodel". Das ProSieben-Format kann nicht wie gewohnt in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles stattfinden, sondern wird mehrheitlich in Deutschland produziert werden. Dafür ist die 47-Jährige mit ihrer gesamten Entourage nach Berlin gereist und wird die kommenden Monate in der deutschen Hauptstadt bleiben. Neben ihren vier Kindern und einigen Mitarbeitern hat Klum auch die Familienhunde Capper (l.) und Anton im Gepäck. Mehr

Unter großem Applaus des Publikums wurde Heidi Klum entlassen. Möglicherweise hatte sie anschließend mit Tom Kaulitz einige Dinge zu besprechen.

Verwendete Quelle: youtube.com/@JenniferHudsonShow