Ein fauler Sonntag auf dem Sofa – den haben gestern offenbar Heidi Klum und ihr Freund, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz gemeinsam verbracht. Nachdem die beiden mit Kaulitz' Zwillingsbruder Bill und Heidis Kindern ein Konzert von Superstar Beyoncé besuchten, nutzten sie den freien Tag offenbar zum Ausruhen – und vertrieben sich die Zeit am Handy.

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Faceswap-Foto

Auf Instagram veröffentlichte Klum ein Foto, das die beiden offenbar mit einer "Faceswap"-App gemacht haben. Darauf sind ihre Gesichter vertauscht. Heißt, auf Heidi Klums Kopf ist Kaulitz' Gesicht und andersrum.

Auffällig: So groß ist der Unterschied zum Normalzustand der beiden nicht, was daran liegen könnte, dass Kaulitz lange Haare hat. So sieht er mit Klums Wallemähne gar nicht so verändert aus. Für viele Lacher unter den Fans sorgt jedoch der Bart des Musikers. Denn der wurde nicht in Gänze auf Klums Kopf retuschiert. Und so sieht es so aus, als hätten beide Gesichtsbehaarung – Heidi Klum am Kinn, Kaulitz einen Schnurrbart.

Promi-Fans kommentieren Foto

Auch viele bekannte Fans des Promi-Paares amüsierten sich bei dem Anblick des Klum- Kaulitz-Gesichtstausch köstlich. "Hahahahaha! Love it", kommentierte Sophia Thomalla unter dem Post, Paris Hilton postete zwei lachende Emojis und Klums Ex-GNTM-Jury-Kollege Thomas Hayo schrieb "Faceswap at its best!".

Eine Anhängerin ist beim Anblick des Bildes auf eine ganz besondere Idee gekommen. "Bitte macht daraus euer diesjähriges Hollywood-Kostüm", kommentierte sie. Eine Anspielung auf Klums jährliche Kostümparty. Jedes Jahr macht die 45-Jährige ein großes Geheimnis aus ihrer Verkleidung. Heidi Klum im Kaulitz-Look, Tom Kaulitz als Heidi-Doppelgänger – Halloween 2018 kann kommen.