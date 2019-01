Heidi Klum und Tom Kaulitz machen ja gerne öffentlich, wie verliebt sie sind: durch gemeinsame Kuschelfotos, die Verlobung an Weihnachten und viele gemeinsame öffentliche Auftritte etwa. Nun setzt Heidi Klum aber noch einen oben drauf und verrät in der "Ellen DeGeneres Show", was sie an Tom Kaulitz besonders mag: "seinen Wiener". Das Model trat in besagter Show gegen die US-Talkerin in einem Quiz an und musste unter Zeitdruck immer je drei Antworten zu einer Frage geben. Die Frage, was sie an Tom Kaulitz lieben würde, beantwortete Heidi Klum mit einem Grinsen so: "Seinen Wiener, seinen Mund und seine Augen." "Wiener" wird in den USA als Synonym für den Penis verwendet.

Ganz schön schlüpfrige Details, die Heidi da ausplaudert. In der TV-Show, die aufgezeichnet wurde, bevor Tom Kaulitz an Heiligabend um Klums Hand angehalten hat, ist die Beziehung zwischen Heidi und Tom ein großes Thema. Auch das Thema Hochzeit kommt zur Sprache.

Ellen DeGeneres ahnt etwas von der Verlobung

Ellen DeGeneres hatte nämlich wohl schon eine Vorahnung, dass Heidi Klum sich verloben würde: In der jüngsten Ausgabe ihrer Show fragte die Moderatorin: "Hat er schon einen Antrag gemacht?" Klum antwortete lachend: "Nicht, dass ich wüsste!" DeGeneres tippte dann auf den Silvesterabend als Zeitpunkt für die Verlobung von Klum und Kaulitz - womit sie nur knapp daneben lag.

Auf die Frage der Talkmasterin, ob sie heiraten wolle, erklärte Klum: "Ich war zweimal verheiratet. Ich glaube immer noch an die Liebe und die Ehe. Ich tue es. Obwohl ich zweimal daran gescheitert bin. Ich denke, ich bin nicht sehr gut darin, aber ... ich habe einen großartigen Menschen gefunden. Mal sehen, was passiert." Klum und Kaulitz sind seit Frühjahr 2018 ein Paar.

Heidi Klum entschuldigt sich bei Rapper Drake

Für einen anderen Mann gab es von Klum eine Entschuldigung. Nachdem das Model in einer Februar-Ausgabe der "Ellen DeGeneres Show" den kanadischen Rapper Drake (32) in den Himmel gelobt und ihn in dem Spiel "Wen würdest du lieber daten?" Runde um Runde weiter wählte, meldete sich dieser offenbar bei Klum. Doch sie ließ ihn abblitzen, wie sie DeGeneres im September bestätigte. "Ich habe ihm niemals geantwortet, weil ich die Liebe meines Lebens gefunden habe", erzählte sie.

Inzwischen hat sie sich aber bei dem Rapper entschuldigt, wie sie nun in der Sendung erklärte: "Ich sagte, dass es mir leidtut, weil ich weiß, dass es viel Aufregung gegeben hat, nachdem ich hier war." Seine Antwort bestand offenbar aus einem nicht sehr glücklich dreinschauenden Emoji, wie Klum in der Show vormachte.