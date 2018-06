Heiß, heißer, Heidi Klum (45)! Jährlich kürt das US-amerikanische Männermagazin "Maxim" die attraktivsten Frauen der Welt - dieses Jahr hat es auch das Supermodel aus Bergisch Gladbach unter die Hot 100 geschafft, wenn auch als einzige Deutsche. Die Auswahl der Frauen erklärt das Blatt wie folgt: "Mehr als jemals zuvor müssen wir intelligente, mächtige Frauen feiern, die Grenzen überschreiten (und dabei verdammt gut aussehen)."

Von der Herzogin bis zum Serien-Star

Von Models über Sängerinnen und Schauspielerinnen bis hin zu echten Powerfrauen: 2018 mangelt es in der Hot-100-Liste wirklich an nichts. Sogar die britische Monarchie ist vertreten. Herzogin Meghan (36, "Suits"), die in Los Angeles geboren wurde, gesellt sich zu namhaften Persönlichkeiten wie Amal Clooney (40) und Melania Trump (48). Auch Leinwand-Heldinnen wie Gal Gadot (33, "Wonder Woman"), Alicia Vikander (29, "Tomb Raider") und Emilia Clarke (31, "Game of Thrones") sind vertreten.

Wer in einer Aufzählung schöner Menschen nicht fehlen darf? Natürlich die Models. 2018 fanden neben Heidi Klum unter anderem Kendall Jenner (22), Gigi (23) und Bella Hadid (21) sowie Alessandra Ambrosio (37) und Kim Kardashian (37) ihren Weg in die Hot 100. Die Kategorie der "Divas" ist mit den US-Musikerinnen Jennifer Lopez (48), Beyoncé (36, "Halo"), Selena Gomez (25) und Rihanna (30) vertreten.

Sie ist die "heißeste Frau der Welt"

Es kann nur eine geben: 2018 geht der Titel der "heißesten Frau der Welt" an Supermodel Kate Upton (26). Damit tritt sie nicht nur in die Fußstapfen von Miley Cyrus (25), Taylor Swift (28) und Hailey Baldwin (21), sondern kann sich zudem auch über das Zieren des "Maxim"-Covers der Juli-/August-Ausgabe freuen. Wie sexy das aussieht, zeigte die 26-Jährige ihren Fans schon jetzt auf Instagram.