"Ich wollte nicht immer schon Model sein, ich wusste damals nicht einmal, was ein Model ist." In ihrem neuesten Instagram-Video nimmt uns Heidi Klum mit auf Zeitreise. Die Bergisch Gladbacherin teilt einen Zusammenschnitt privater Aufnahmen aus ihrer Kindheit, Jugend und den ersten Modeltagen. Ins Mode-Business kam die 45-Jährige damals durch Zufall. Eine Freundin entdeckte 1992 eine Annonce in der Zeitung - Heidi nahm am Model-Wettbewerb teil, der Rest ist Geschichte. Der Zusammenschnitt ist ein Blick in Heidis Vergangenheit. Das Video beweist: Auch Heidi war ein ganz normaler Teenie. Doch aus der schüchternen Schülerin mit schlechten Englischkenntnissen ist eine weltbekannte Persönlichkeit geworden. So privat haben wir die Modelmama wirklich noch nie gesehen.