View this post on Instagram

Alles hat bei Dir begonnen #ThomasGottschalk. Ich werde Dir immer dankbar sein und Allen die damals fuer mich angerufen haben… einmalige Erlebnisse und Erinnerungen. Everything started with you #ThomasGottschalk. I will always be grateful to you and all those who have called for me.... unique experiences and memories.❤️AM DONNERSTAG BEI MIR IN DER JURY 😻 #ichbingermanysnexttopmodel2019