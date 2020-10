Corona zwingt Heidi Klum zu einer Entscheidung, die sie sonst wohl niemals getroffen hätte: Ihre legendäre Halloween-Party kann in diesem Jahr nicht stattfinden – das erste Mal in 20 Jahren. Seit dem Jahr 2000 veranstaltet Klum jährlich eine Halloween-Sause in New York oder Los Angeles. Wenn es um ihre Verkleidungen geht, kennt die Fantasie der gebürtigen Rheinländerin keine Grenzen. Sie war schon eine gehäutete Leiche und alte Frau, Betty Boop und Kali, eine indische Göttin mit acht Armen. Nur 2016 enttäuschte Klum mit ihrem Kostüm: Sie kam einfach als sie selbst, begleitet von fünf Klonen.

2019 ließ sich die 47-Jährige etwas ganz Besonderes einfallen: In einem Schaufenster in New York konnten Passanten ihre Verwandlung mitverfolgen. Ein Team von Maskenbildnern und Stylisten machte aus Klum in einer stundenlangen Prozedur einen gruseligen Cyborg, eine Mischung aus Mensch und Maschine mit sichtbarem Gehirn, heraushängenden Gedärmen und zahlreichen Drähten und Schläuchen.

Tom Kaulitz kam als blutverschmierter Astronaut

Ehemann Tom Kaulitz schlüpfte in die Rolle eines blutverschmierten Astronauten. Der 31-Jährige erklärte sein Kostüm so: "Ich war auf einer Mission im Weltraum und habe nach einem neuen Planeten gesucht, weil wir unseren fast zerstört haben. Dadurch habe ich sie gefunden und zurückgebracht, weil ich dachte, sie könnte nützliche Informationen für uns haben", sagte Kaulitz dem US-Portal "Entertainment Tonight". Er selbst habe für seine Verkleidung nur vier Stunden benötigt, bei Klum dauerte es fast dreimal so lange.

Nach ihrem beeindruckenden Auftritt als schauriger Cyborg hat Heidi Klum erneut bewiesen, dass sie den Titel "Queen of Halloween" zu Recht trägt und trotz Corona-Pandemie wird sie sich dieses Jahr sicher etwas Besonderes überlegen.