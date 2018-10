OT Heidi Klum: "Halloween ist wirklich meine Party, es ist meine Leidenschaft."

Heidi Klum ist die Königin der Halloween-Partys. Kein Wunder, dass ihre Vorfreude auf den 31. Oktober immer größer wird. Mit strahlendem Lächeln shoppt das Supermodel nach Grusel-Artikeln in einem Laden in Los Angeles. Ihr Einkaufswagen ist randvoll: Eine gigantische Vogelspinne, ein aufblasbares Skelett und jede Menge Horrorprodukte finden sich darin. Mit vollgepacktem Kofferraum macht sich die 45-Jährige schließlich auf den Weg in ein Kinderkrankenhaus. Denn die Grusel-Sachen sind nicht für ihre eigene Halloween-Party bestimmt. Heidi schreibt dazu auf Instagram: Ich habe es geliebt, den Kindern und ihren Familien ein bisschen Halloween-Stimmung vorbeizubringen! Doch auch bei ihrer eigenen Halloween-Party laufen die Vorbereitungen. Mit einigen Instagram-Posts heizt das Model die Spekulationen um ihr mit Spannung erwartetes neues Halloween-Kostüm an. Dabei fragen viele Fans: Wird es womöglich ein Pärchen-Kostüm mit Freund Tom Kaulitz werden? Spaß am gemeinsamen Rumalbern haben die beiden auf jeden Fall.