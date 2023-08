Heidi Klum gibt sich auf Instagram gerne offenherzig, so auch während einer schlaflosen Nacht. Das Model beantwortete Fan-Fragen und kam auch auf Ehemann Tom Kaulitz zu sprechen.

Heidi Klum hat nach ihrer Europa-Reise Jetlag. Und was macht man während einer schlaflosen Nacht? Fragen der über elf Millionen Fans auf Instagram beantworten. Auf der Fotoplattform zeigt sich Klum gerne offenherzig. So postet sie Schnappschüsse aus dem Eheleben mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz, teilt Eindrücke aus ihren Urlauben oder filmt sich beim Zubereiten des Abendessens. Und auch beim Beantworten der Fan-Fragen hält sie sich nicht zurück.

Heidi Klum stellt sich für ihre Fans auf die Waage

Als ein Fan die "Germany's next Topmodel"-Chefin direkt fragt, wie viel sie wiegt, stellt sich Klum kurzerhand auf die etwas angestaubte Waage in ihrem Badezimmer. "Die geht bestimmt nicht mehr", sagt sie. Doch tatsächlich leuchtet das Display ihrer Waage noch und zeigt 138 Pfund an. Umgerechnet sind das in etwa 62,5 Kilogramm.

Nicht nur bezüglich ihres Gewichts ist Klum ehrlich. Sie schreckt auch nicht davor zurück, eine etwas negative Frage zu ihrem Ehemann Tom Kaulitz zu beantworten. "Hast du nicht das Gefühl, eher in die Altersklasse von Toms Mutter zu passen oder spielt das Alter wirklich keine Rolle?", fragt ein Abonnent die 50-Jährige. Tom Kaulitz ist mit seinen 33 Jahren deutlich jünger als Klum. "Ehrlich gesagt habe ich dieses Gefühl nur, wenn mich jemand darauf hinweist", antwortet Klum ehrlich.

Von Ric Pipino bis Tom Kaulitz Je älter Heidi Klum wird, desto jünger werden ihre Männer 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Heidi Klum Ric Pipino Ihre erste Ehe: Mit Friseur Ric Pipino war Heidi Klum fünf Jahre lang verheiratet. Mehr

Über den großen Altersunterschied zwischen Klum und Kaulitz gab es bereits in der Vergangenheit Diskussionen. Im Interview mit "E!" gestand sie im vergangenen Jahr, dass sie selbst vom Alter ihres Mannes profitiere. "Ich sauge sein junges Blut", scherzte sie auf die Frage hin, wie sie selbst sich jung halte. "Wie ein Vampir", so Klum. In einem anderen Interview gestand Klum vor einigen Jahre, ihr Alter werde ihr "um die Ohren gehauen" und sie müsse sich rechtfertigen, weil ihr Mann so viel jünger sei.

Quellen: Instagram / "E!"

+++ Lesen Sie auch +++

War sie an Bord von Jeffrey Epsteins "Lolita Express"? Heidi Klum äußert sich selbst

Heidi Klum feierte mit Prinz Andrew und Donald Trump – und das Motto der Party war vielsagend

Eine schicksalhafte Nacht im "Tramp": Was Zeugen über Prinz Andrew und Virginia Roberts sagen