Möchten Heidi Klum und Tom Kaulitz doch noch gemeinsamen Nachwuchs? Eigentlich war die Kinderplanung für das Model bereits abgeschlossen. In einer "Germany's next Topmodel"-Folge, die im Februar dieses Jahres ausgestrahlt wurde, nahm sie zuletzt dazu Stellung und sagte: "Das wird nicht passieren. Der Backofen ist zu."

Heidi Klum schwärmt und spricht über Kinder

Jetzt äußerte sich die GNTM-Jurorin und Unternehmerin wieder ganz anders. Am Dienstagabend wurde in den USA eine neue Folge der Castingshow "America's Got Talent" ausgestrahlt, in der Heidi Klum in der Jury sitzt. Als während der Show eine Kandidatin mit ihrem Kleinkind die Bühne betrat, schwärmte die 47-Jährige: "Ich wünsche mir auch noch mal so ein Kleines." Jury-Kollegin und Schauspielerin Sofia Vergara hakte nach und fragte Klum, ob sie ein Baby meine. "Ja", antwortete sie.

Seit das Model mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz zusammen ist, wird immer wieder über Nachwuchs spekuliert. Klum selbst machte sich des Öfteren lustig über die Gerüchte. Erst kürzlich postete sie ein Foto von sich und den Kaulitz-Zwillingen mit rausgestreckten Bäuchen. "Abendessen war gut", schrieb sie dazu.

Sie selbst hat bereits vier Kinder

Aus ihren früheren Beziehungen hat Klum bereits vier Kinder. Mit Flavio Briatore bekam sie die heute 16-jährige Leni, die ebenfalls als Model durchstarten will. Und aus der Ehe mit Sänger Seal stammen Henry, Johan und Lou. Tom Kaulitz hat keine eigenen Kinder. Seine Rolle als Ersatzvater für die vier genießt der 30-Jährige aber in vollen Zügen. "In erster Linie ist es natürlich total schön", sagte er im November vergangenen Jahres.

Und auch für seinen Zwillingsbruder Bill habe sich einiges verändert, erklärte er damals. "Der ist ja vierfacher Stiefonkel geworden, sozusagen gleich parallel mit. Es verändert sich natürlich. Vor ein paar Jahren waren Kinder bei uns noch kein Thema, um ehrlich zu sein", gab Tom zu.

