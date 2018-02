Die Restaurant-Kette "Mr Chow" ist in Promikreisen eine richtige Institution. In sieben Locations, darunter London, New York und Los Angeles, speisen Hollywood-Stars regelmäßig Hummer, Ente und Co. Doch Michael Chow, der Gründer hinter dem Restaurantkonzept, ist auch für sein Engagement im Bereich Kunst und Kultur bekannt. Gerade erst feierten Promis in Los Angeles das 50. Jubiläum der Marke in Chows Kunstgalerie. Darunter: Heidi Klum und Adrien Brody.

Zwischen Heidi Klum und Adrien Brody soll die Chemie gestimmt haben

Wie ein Partygast dem Promimagazin "Page Six" verrät, sei Brody zwar alleine bei dem Event erschienen, habe aber "einen großen Teil der Nacht mit Heidi geflirtet und sie mit ihm". Klum selbst ist offiziell Single. Mit Ex-Freund und Kunsthändler Vito Schnabel ist es seit Herbst vergangenen Jahres vorbei. Im Januar wurden allerdings Gerüchte laut, Schnabel und das Model hätten das neue Jahr gemeinsam eingeläutet. Brody hingegen ist eigentlich seit vier Jahren in festen Händen. Immer wieder zeigt sich der 44-Jährige mit dem russischen Model Lara Leito an seiner Seite. Der letzte gemeinsame Auftritt liegt allerdings schon etwas zurück. Paparazzi erwischten die beiden im September vergangenen Jahres bei einem Spaziergang durch New York. Nachdem die Gerüchte um Klums und Brodys Flirterei nun öffentlich wurden, postete Leito in ihrer Instagram-Story ein Bild mit dem Spruch: "Wenn du einfach keine Lust mehr hast auf den ganzen Scheiß anderer."



Auch Thomas Hayo und Michael Michalsky waren auf der Party

Klingt irgendwie alles andere als fröhlich. Ob Brody aber tatsächlich Single ist, geht daraus nicht hervor. Der Schauspieler und "GNTM"-Chefin Heidi kennen sich bereits länger. Schon bei der amfAR-Gala in New York vor zwei Wochen saßen die beiden an einem Tisch und verstanden sich gut. Zurzeit ist die 44-Jährige mit den Dreharbeiten zur aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel" in Los Angeles eingespannt. Zu Chows Jubiläumsfeier erschien sie in Begleitung ihrer Jurykollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky.