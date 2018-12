Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) sind sicherlich eines der Sensations-Paare aus dem Jahr 2018. Doch nicht nur das Topmodel und der "Tokio Hotel"-Musiker dominierten die Schlagzeilen. Auch die Blitzverlobung mitsamt Hochzeit von Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (22) sorgte für viel Wirbel in Hollywood.

Justin Bieber und Hailey Baldwin

Nachdem Justin Bieber (24, "Love Yourself") im Frühling dieses Jahres erneut mit On-Off-Freundin Selena Gomez (26) gesichtet wurde, war sich die Fangemeinde eigentlich sicher, dass es dieses Mal für immer sei. Doch schon wenige Wochen später folgte die Trennung und Bieber verliebte sich in Hailey Baldwin (22), mit der er bereits Ende 2015 liiert war. Nach nur vier Wochen Beziehung folgte im Juli die Blitzverlobung. Inzwischen scheint das Paar verheiratet zu sein. Die beiden wurden nicht nur auf dem Standesamt gesehen, kurze Zeit später änderte Baldwin ihren Instagram-Namen bereits in "Hailey Rhode Bieber".

Miriam Höller und Nate

Model, Moderatorin und Stuntfrau Miriam Höller (31) hat nach dem Tod ihres Verlobten Hannes Arch (1967-2016) mit dem Kanadier Nate ein neues Liebesglück gefunden. Die beiden kannten sich über gemeinsame Freunde schon seit Jahren. "Manche kennen das Gefühl sicher, wenn aus Freundschaft auf einmal mehr wird und du es lange nicht hast kommen sehen, weil du gar nicht auf der Suche warst", heißt es in einem langen Instagram-Post, in dem Höller die neue Beziehung öffentlich machte.

Jenna Dewan und Steve Kazee

Nur sechs Monate nach der Trennung von Ehemann Channing Tatum (38) schwebt Jenna Dewan (37) wieder auf Wolke sieben. Der neue Mann an ihrer Seite ist Schauspieler Steve Kazee (43). Er ist vor allem im Theaterbereich tätig und spielt am Broadway in New York. Das Paar ist seit Oktober 2018 offiziell liiert und zeigt sich auch immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit. Dennoch gibt es kein böses Blut zwischen Dewan und Tatum, die eine gemeinsame Tochter haben. Der wiederum hat sein Herz ebenfalls neu verschenkt...

Channing Tatum und Jessi J

Der "Magic Mike"-Star datet seit September 2018 Sängerin Jessi J (30). Die Gerüchteküche brodelte, als die beiden sehr vertraut beim Minigolfspielen gesehen wurden. Im November nahm Tatum dann sogar Tochter Everly zu einem Konzert von Jessi J mit. Obwohl die beiden Stars ihre Beziehung noch nicht öffentlich bestätigt haben, deuten alle Zeichen auf Liebe. Während sie ihre Instagram-Follower an der Opening-Night von Tatums "Magic Mike"-Show teilhaben lässt, postet der wiederum ein Bild seiner neuen Freundin bei einem Konzert in London.

Camila Mendes und Charles Melton

Camila Mendes (24), die in "Riverdale" Veronica Lodge spielt, hat im Oktober mit einem niedlichen Foto auf Instagram ihre Beziehung zu ihrem Co-Star Charles Melton (27) öffentlich gemacht. "Meins", kommentierte die 24-Jährige den Schnappschuss liebevoll. Falls ein Fan Zweifel daran hegen sollte, dass es sich bei dem Bild wirklich um ein Liebes-Outing handelt, der braucht nur die Kommentare durchzulesen. "Riverdale"-Star K.J. Apa (21) alias Archie Andrews schrieb etwa scherzhaft zu dem Foto: "Seid ihr etwa zusammen?" Die Antwort von Camila Mendes dazu: "Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren hast." Mendes und Melton sind jedoch nicht das einzige "Riverdale"-Pärchen.

Lili Reinhart und Cole Sprouse

Auch Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) sind seit einigen Monaten ein offizielles Paar. In der "Riverdale"-Serie spielen die beiden Schauspieler Betty Cooper und Jughead Jones, die sich ebenfalls ineinander verlieben. Auch wenn die beiden Serien-Stars auf öffentlichen Veranstaltungen oft gemeinsam auftreten und auch auf Instagram hin und wieder ein Pärchenbild posten, halten sie ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit fern.

Heidi Klum und Tom Kaulitz

Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29). Kaum ein anderes Promi-Paar hat in diesem Jahr ihre Beziehung mehr in die Öffentlichkeit gestellt, als das deutsche Topmodel und der "Tokio Hotel"-Sänger. Unzählige Instagram-Schnappschüsse und Liebesbotschaften finden sich auf Instagram und auch auf etlichen roten Teppichen zeigt sich das Paar verliebt und überglücklich. Kaulitz scheint nach nur wenigen Monaten schon gänzlich in der Familie Klum aufgenommen zu sein, Paparazzi-Bilder zeigen ihn mit Klums Kindern und den Eltern. Es bleibt abzuwarten, was das neue Jahr in Sachen Liebe für das Glamour-Paar bereithält.

Fabian Hambüchen und Nina

Beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt am Main im November hatte der ehemalige Turnstar Fabian Hambüchen (31) seinen ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt mit seiner neuen Freundin Nina absolviert. Das Paar strahlte beim öffentlichen Liebes-Debüt gemeinsam für die Fotografen in die Kameras. Wie die "Bild" berichtet, sei Nina 21 Jahre alt und Sportstudentin aus Köln.

Sarah Lombardi und Roberto

Nach der schwierigen Trennung von Ex-Mann Pietro Lombardi (26) hat Sarah Lombardi (26, "Genau hier") im vergangenen Sommer ihr Herz wieder neu verschenkt. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Roberto, doch viel ist über ihn nicht bekannt. Nur eines ist sicher: Sarah scheint wieder sehr glücklich zu sein. "Roberto verkörpert für mich bestimmte Werte, die mir wichtig sind", so Sarah Lombardi in einem Interview. "Er ist offen, ich kann mit ihm über alles reden. Er bringt mich zum Lachen und ist überhaupt nicht oberflächlich. Er ist ein Herzensmensch. Und darauf lege ich einen besonderen Wert."

Nick Jonas und Priyanka Chopra

Nick Jonas (26) und Priyanka Chopra (36) waren erstmals gemeinsam auf der Met-Gala im Jahr 2017 auf dem roten Teppich zu sehen. Obwohl sich damals schon Dating-Gerüchte verdichteten, war das Paar damals nur von Designer "Ralph Lauren" gebucht worden. Doch Ende Mai 2018 schienen sich die beiden dann tatsächlich näher zu kommen. Schon im Sommer flog Jonas mit Chopra in deren Heimat Mumbai, um einen Teil der Familie kennenzulernen. Dann ging alles ganz schnell. Im Juli folgte die Verlobung, die das Paar im August offiziell bekanntmacht. Nach der traditionellen Verlobungs-Zeremonie in Indien folgte die große Hochzeit im Dezember.

Sophia Vegas und Daniel

Es war die Sensationsnachricht der diesjährigen "Promi Big Brother"-Staffel: Sophia Vegas (30) erwartet ihr erstes Kind. Der Vater? Ihr neuer Freund Daniel. Die beiden lernten sich in einem privaten Zigarrenclub in Beverly Hills kennen und später auch lieben. Seit sieben Monaten sind sie schon ein Paar. Die 30-Jährige scheint überglücklich zu sein. "Er ist ein ganz besonderer Mensch. Er hat ein riesen Herz, ich liebe einfach alles an ihm", schwärmt sie. "Bei ihm habe ich sofort gemerkt, dass er der Richtige für mich ist."

Bert Wollersheim und Ginger Costello

Doch auch Vegas Ex-Mann Bert Wollersheim (67) hat sich neu verliebt und direkt neu getraut. Im Oktober heiratete er nach wenigen Wochen Beziehung Webcam-Girl Ginger Costello (31) in Dänemark. Der Hochzeitsort hatte einen praktischen Grund: Man braucht in Dänemark nur einen Personalausweis und eventuell Scheidungspapiere, bevor man ähnlich wie in Vegas innerhalb von kürzester Zeit verheiratet ist.

Emma Watson und Brendan Wallace

"Harry Potter"-Star Emma Watson (28) scheint seit einigen Wochen ebenfalls wieder frisch verliebt zu sein! Die britische "Daily Mail" veröffentlichte vor kurzem Fotos, auf denen die Schauspielerin beim Knutschen im Urlaub in Mexiko zu sehen ist. Der Glückliche soll der US-amerikanische Unternehmer Brendan Wallace sein. Mit ihm hat Watson in einem Restaurant Cocktails geschlürft und zu Mittag gegessen. Der smarte und gut aussehende Unternehmer stammt aus New York und hat seiner Karriere im Investment-Banking-Bereich bei Goldman Sachs in der Immobilien-, Gastronomie- und Gaming-Sparte begonnen. Inzwischen ist er Mitbegründer von drei eigenen Unternehmen: Fifth Wall, Cabify und Identified.

Natascha Ochsenknecht und Oliver Schumann

Auch sie ist wieder neu verliebt: Natascha Ochsenknecht (53) zeigte sich im August erstmals mit ihrem neuen Freund Oliver Schumann (47) auf einer Veranstaltung in Mallorca. "Wir sind uns bei einem Event ständig begegnet und da habe ich ihm einfach meine Nummer gegeben", erzählt der TV-Star in einem Interview über das Kennenlernen der beiden. Nach einem Kaffee-Date war dann schnell klar, dass das passt. "Da war irgendwas. Die Chemie hat einfach gleich gestimmt. Da waren schon viele Parallelen und Gemeinsamkeiten", so Natascha Ochsenknecht. "Es ist als würde man sich schon jahrelang kennen. Wir sagen immer: Eigentlich kennen wir uns schon 15 Jahre", pflichtet ihr Oliver Schumann bei, der als Kameramann arbeitet.

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

Endlich ist auch Jennifer Lawrence (27, "Die Tribute von Panem") wieder neu verliebt. Das Hollywoodsternchen ist seit Mai 2018 mit dem Kunstgalerie-Leiter Cooke Maroney zusammen. Die beiden sollen sich durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt haben.

Amy Schumer und Chris Fischer

Nach der Trennung von Ben Hanisch im Mai 2017 hat Komikerin Amy Schumer (37) 2018 ihr Herz neu verschenkt. Der neue Mann an ihrer Seite ist US-Koch Chris Fischer (38). Die beiden haben nach nur drei Monaten Beziehung in einer privaten Zeremonie im Februar geheiratet. Und nicht nur das: Im Oktober verkündete die 38-Jährige völlig überraschend ihre Schwangerschaft auf Instagram.