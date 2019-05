Am heutigen Sonntag, den 12. Mai, wird der alljährliche Muttertag gefeiert. Der Tag zu Ehren aller Mütter wird seit mehr als 100 Jahren begangen. Auch viele Prominente richteten in diesem Jahr süße Worte an ihre Mamas oder reflektierten darüber, was es für sie selbst bedeutet, Mutter zu sein.

Elle Macpherson dankt ihrem Ex

Entertainerin und Vierfach-Mama Heidi Klum (45) erzählte via Instagram, was sie alles von ihrer Mutter Erna mitbekommen habe. "Ich habe es von meiner Mama", schrieb sie via Instagram und zählte mehrere Attribute auf. Sie sei "liebevoll, stark, belastbar, albern, gütig, sanft, aufgeschlossen und neugierig".

Model-Kollegin Elle Macpherson (55) bedankte sich unterdessen bei ihrem Ex Arpad Busson, "dass du mich zur Mutter dieser beiden unglaublichen jungen Männer gemacht hast". Es sei für sie ein Privileg, die Mama ihrer beiden Söhne Arpad Flynn und Aurelius Cy zu sein, die sie über alles liebe.

Für Schauspieler und Moderator Wayne Carpendale (42) gehöre es zu den schönsten Dingen auf dieser Welt, seine Mutter mit seinem kleinen Söhnchen zu sehen. Er bedankte sich via Instagram bei seiner Mama für "Deine Kritik, Deine Unterstützung und für Deine bedingungslose Liebe".

Bibi feiert ersten Muttertag als Mama

Designerin und Vierfach-Mama Victoria Beckham (45) wünschte via Instagram allen Müttern dieser Welt einen schönen Muttertag. Sie vergaß aber auch nicht, sich speziell bei ihrer Mutter und Schwiegermutter für all das zu bedanken, was diese für ihre Familie machen.

YouTube-Star Bibi (26) schwärmte an ihrem ersten Muttertag als Mama: "Ich LIEBE es, Mama zu sein." Es gebe "keine schönere Aufgabe in meinem Leben", als jeden Tag für ihren "kleinen Schatz da zu sein und ihm ein wunderschönes Leben zu ermöglichen". Sie könne manchmal gar nicht glauben, dass es möglich sei, "einen Menschen so sehr zu lieben".

Sängerin Sarah Lombardi (26) erinnerte sich daran, dass "der allererste Muttertag als Mama" für sie "etwas ganz Besonderes" gewesen sei. "Das schönste Muttertagsgeschenk ist doch ein glückliches und gesundes Kind." Sie wünsche allen Müttern "einen ganz entspannten Muttertag und dass wir uns es einfach mal gut gehen lassen, denn wir Mamis leisten ja schon einiges. Stimmt's?"