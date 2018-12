Heidi Klum, viel nackte Haut und ein Instagram-Posting: eigentlich nichts Neues, Nur dass im aktuellen Foto eine alte Bekannte ebenso freizügig neben dem Supermodel liegt: Es ist Gisele Bündchen. Die beiden Model-Damen kennen sich unter anderem aus ihrer Zeit als Engel bei der Dessous-Show von Victoria's Secret und sind seit Jahren befreundet. Wie der neuste Beitrag auf Instagram zeigt sogar ziemlich gut.

Denn da sieht man Heidi Klum und Gisele Bündchen, wie sie gemeinsam unter einer Decke liegen und dabei nicht gerade viel Kleidung zu tragen scheinen. Das brasilianische Topmodel hält die Bettdecke zudem mit ihren Händen fest – damit auch ja nichts verrutscht. Die Supermodels kuscheln dabei und legen ihre Köpfe aneinander – ein sehr inniges Bild.

Heidi Klum und Gisele Bündchen machen Werbung für Giseles neue Biografie

Was aber erst auf den zweiten Blick auffällt: Das Buch, das Gisele in den Händen hält. Denn für das machen die beiden Topmodels offensichtlich Werbung. Und welch Zufall: Es handelt sich um die neue Biografie von Gisele Bündchen "Lessons: My Path to a Meaningful Life". "Bedtime Stories", also so viel wie "Gute-Nacht-Geschichten" schreibt die GNTM-Chefin unter das Bild. Außerdem versieht sie das Bild mit den Hashtags "Schönheit von innen und außen", "Die einzig Wahre" und "Familie". Spricht für eine enge Bindung zwischen den beiden Frauen.

Dass Heidi Klum und Gisele Bündchen mit dem Foto eigentlich also Werbung machen, stört die Instagram-Nutzer aber nicht. Sie erfreuen sich eher an dem heißen Anblick der beiden Damen: "Wunderschöne Frauen" oder "Ich wünschte, ich würde auch in diesem Bett liegen", schreiben die Follower der 45-Jährigen unter das Bild. Gisele Bündchen hat den Schnappschuss auf ihrem Account übrigens nicht geteilt.