Heidi Klum und ihre Tochter Leni im September 2022 bei einer Party von Harper's Bazaar und Bloomingdale's in New York.

von Christina Klein Heidi Klum und ihre Tochter Leni stehen erstmals als Models gemeinsam vor der Kamera in Unterwäsche. In Unterwäsche! Die Welt regt sich auf, wie Heidi ihre Tochter zum Sexsymbol werden lässt und ich frage mich, ticken die alle noch ganz richtig?

Heidi Klum ist Deutschlands schönster Exportschlager, 49 Jahre alt und sie ist super hot! Doch wie bei vielen Frauen ab 40 Jahren zerreißen sich Menschen gern das Mundwerk darüber, wie die Klum sich immer wieder halbnackt auf Instagram zeigen kann. Doch nicht nur ihr Alter ist ein Problem für manche Leute, auch der Fakt, dass sie vierfache Mutter ist. Wie kann sie sich als Mutter nur ausziehen?

Kopfschüttelnd scrollt so manch einer durch Heidi Klums Social-Media-Profil. Doch in der vergangenen Woche fiel genau diesen Followern zusätzlich zum Wackelkopf auch noch die Kinnlade runter. Auf einmal sah man nicht nur Heidi Klum in Unterwäsche, nein, auch ihre volljährige Tochter Leni Klum posierte leicht bekleidet neben der Mama. Um Gottes willen, wie kann sie nur?

Der öffentliche, weltweite Vorwurf: Heidi Klum versext ihr Kind. Wie kann sie nur mit ihrer Tochter gemeinsam in Unterwäsche einen Modeljob für ein großes italienisches Dessouslabel ausüben?

Heidi Klum und ihre Tochter Leni: Es gibt einen Unterschied zwischen Modeln und Pornos

Und ich selbst, ich schüttele den Kopf darüber, was in Menschen so vor sich geht. Ich frage mich zunehmend, ob der Großteil der Bevölkerung noch merkt, worüber wir hier eigentlich dauernd diskutieren. Ja, es ist wichtig, dass wir aus der Vergangenheit lernen, dass wir künftig gewisse Themen feinfühliger angehen, dass man insgesamt umsichtiger mit seinen Mitmenschen umgeht, doch ist es eigentlich mal aufgefallen, dass das immer bei Frauen endet?

Frauen werden nach wie vor von der Gesellschaft sexualisiert. Sie haben viele Nachteile im Gegensatz zu Männern, vor allem schöne Frauen werden oftmals nicht ernst genommen und ganz heftig wird es für Frauen ab 40. Wo ist eigentlich die Toleranz den Frauen gegenüber? Wir sind doch eine ach so tolerante Gesellschaft. Frauen sehen heutzutage mit 40, 50, 60 noch super heiß aus, doch räkelt sich eine von ihnen mal unbekleideter vor der Kamera, schreien alle auf. Und nun versaut Heidi auch noch Leni Klum und alle kriegen Schnappatmung! Women-Shaming ist das, doch keiner spricht darüber.

Wer maßt sich eigentlich an, die Frauen-Sittenpolizei zu sein?

Ich höre die Leserinnen und Leser sich schon beklagen: "Also wirklich, in Unterwäsche mit der Tochter in der Öffentlichkeit, das muss doch nicht sein!" Aha. Das bestimmt wer? Leni Klum ist eine selbstbewusste, junge Frau, die offenbar in die Modelfußstapfen ihrer Ikonen-Mutter treten möchte. Sie hat eine tolle Figur und die Fotos sind sehr ästhetisch. Die junge Frau ist nicht 13 Jahre alt, sondern 18! Normalerweise posieren angehende Models sogar schon in Teenagerjahren in Unterwäsche, das Model-Business beginnt sehr früh. Das Problem liegt doch eher darin, dass die Gesellschaft jede halbnackte Frau zu einem Sexsymbol macht. Die Fotos von Heidi und Leni spiegeln nichts anderes wider, was man auch an jedem Strand sehen würde. Und nun liebe Menschen, die sich über Familie Klum derzeit aufregen, habe ich mal eine Gegenfrage:

Wenn Cristiano Ronaldo sich in Boxershorts mit seinem zu dem Zeitpunkt 18-jährigen Sohn ablichten lassen würde, würdet ihr euch dann auch aufregen? Nein! Weil, wenn Männer ihren Mann stehen und die Muskeln spielen lassen, ist das cool und männlich. Weibliche Models in Unterwäsche hingegen sind gesellschaftlich noch immer Sexsymbole. Wie wäre es, wenn alle, die sich über Heidi und Leni Klum in den letzten Tagen aufgeregt haben, ihr Weltbild zu Frauen überdenken und sich mit der neugewonnen Zeit ein anderes Hobby suchen, als wunderschöne Frauen durch IHRE Ansichten zu sexualisieren.