Heidi Klum improvisiert dieses Jahr an Halloween aufgrund der Corona-Pandemie - und will offenbar einen Grusel-Film zeigen, anstatt eine Party zu schmeißen. Zumindest deutet sie das immer wieder in Schnappschüssen und Clips auf ihrem Instagram-Kanal an. Hier der neueste Einblick: Wir sehen zwei Grabsteine, "Heidi Klum - Halloween war ihr Tod" und "Tom Kaulitz - Ruhe in Frieden" ist darauf zu lesen, ein weiblicher Zombie (Heidi?) rekelt sich darauf. In den vergangenen Jahren hatte Klum immer wieder mit tollen Kostümen überrascht.

Mehr