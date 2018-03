Diese Fotos sorgten für eine ziemliche Überraschung: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern gemeinsam in Los Angeles, verlassen eine Party im angesagten Restaurant "Delilah" in West Hollywood zusammen in Kaulitz' Auto.

Heidi Klum und Tom Kaulitz verstehen sich

Ob sie da über ein "Germany's Next Topmodel"-Engagement der "Tokio Hotel"-Stars Tom und Bill Kaulitz sprachen? Tatsächlich ist die diesjährige Staffel der Castingshow schon längst abgedreht. Das bestätigte der Sender auf Nachfrage des stern. Selbst wenn die Zwillinge überraschend beim großen Live-Finale von "GNTM" auftreten sollten, würden Details wohl nicht bei einer Party besprochen werden. Und außerdem hätte dann Tom Kaulitz' Bruder Bill gefehlt. Erste Spekulationen, die beiden "Tokio Hotel"-Stars könnten in der dreizehnten Staffel der Model-Castingshow eine Rolle spielen, wurden durch einen Instagram-Post von Bill Kaulitz befeuert. Im Dezember vergangenen Jahres postete der Sänger ein Bild mit seinem Bruder Tom, Fotografin Ellen von Unwerth und den Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo. Und auch Klum postete jüngst ein Foto mit den Musikern und ihren Jury-Kollegen.

Fullscreen





Das Model und der Gitarrist

Tatsächlich stünde einer Beziehung oder einer Flirterei zwischen Klum und Kaulitz nichts im Wege. Im Gespräch mit Talkmasterin Ellen DeGeneres gab das Model vor Kurzem zu, offen für eine neue Partnerschaft zu sein. "Ich bin sehr Single, aber bereit, mich neu zu verlieben", sagte sie da. Und wie ist der Beziehungsstatus des Musikers? Kaulitz ließ sich im September 2016 nach einem Jahr Ehe von seiner Frau Ria Sommerfeld scheiden. Sowohl Klum als auch Kaulitz haben ihren Hauptwohnsitz in Los Angeles. Die Entfernung dürfte ihnen also keinen Strich durch die Rechnung machen. Und wer glaubt, Klum könnte der 28-jährige Kaulitz zu jung sein: Ihr Ex-Freund Vito Schnabel ist auch erst 31 Jahre alt. Und mit dem Kunsthändler war sie immerhin drei Jahre lang liiert. Nach "Red Hot Chili Peppers"-Frontmann Anthony Kiedis und ihrem Ex-Mann Seal wäre Tom Kaulitz der dritte Musiker, den die Unternehmerin an ihrer Seite präsentiert. Bislang schweigen beide zu den Gerüchten.