Es war ihr erster Auftritt seit Bekanntgabe ihrer Verlobung an Heiligabend: Bei den Golden Globes in Los Angeles posierten Heidi Klum und Tom Kaulitz gemeinsam auf dem roten Teppich. Sie hielt stolz ihren Ring in die Kameras und auch sonst schienen das Model und der Tokio-Hotel-Gitarrist allen zeigen zu wollen, wie verliebt sie ineinander sind. Sie lachten, kuschelten und küssten sich vor den Fotografen. Auch im Saal schienen die beiden nur Augen füreinander zu haben und pausenlos miteinander zu flirten.

"Es war wie eine Peepshow", beschwerte sich jetzt Schauspieler Antonio Banderas, der mit Klum und Kaulitz am Tisch saß. Sängerin Janelle Monáe gehörte ebenfalls zu den Tischnachbarn und soll vom Klum-Kaulitz-Geknutsche extrem genervt gewesen sein. Das Ergebnis: Banderas und Monáe verbrachten während der Preisverleihung die meiste Zeit an der Bar oder hinter der Bühne statt am festlich gedeckten Tisch.

Heidi Klum und Tom Kaulitz fummeln wie verliebte Teenager

Wie gut, dass sich die Wege von Klum, Kaulitz und Banderas bei den After Show Partys trennten. Während die Verlobten auf der "InStyle and Warner Bros. Pictures"-Party weiterfeierten, zog es Banderas und seine Freundin Nicole Kimpel zur Sause des Filmstudios "Fox".

Denn auf der After Show Party gaben Klum und Kaulitz nochmal so richtig Gas. Wie verliebte Teenager knutschten und fummelten sie vor laufenden Kameras. Zudem hatte das Model extra das Outfit gewechselt. Statt der üppigen Blumenrobe, die Klum zur Verleihung trug, zeigte sie sich nun in einem freizügigen Kleid des Designers Paolo Sebastian. "So ein toller Abend bei den Golden Globes", schwärmte die 45-Jährige anschließend auf ihrem Instagram-Account und teilte mehrere Fotos von der Gala. Auch ein Schnappschuss, auf dem sie und Kaulitz sich küssen, war darunter. Ein Anblick, den Antionio Banderas wohl nicht so schnell vergessen wird.