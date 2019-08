Ob am Set von "Germany's Next Topmodel", bei der Geburtstagsparty oder im gemeinsamen Urlaub: Heidi Klum hat meist nicht nur Tom Kaulitz an ihrer Seite, sondern auch dessen Zwillingsbruder Bill. Seit das Model und der Musiker liiert sind, gibt es das Gespann meist nur im Dreier-Pack.

Logisch, dass auch Bill Kaulitz bei der Hochzeit auf Capri eine besonders große Rolle spielte. Dass er das Paar trauen würde - damit hatte allerdings niemand gerechnet! Der 29-Jährige erschien im schwarzen Priestergewand mit weißer Schärpe auf der Luxusjacht "Chrisina O." und vermählte Heidi und Tom vor den Augen der geladenen Gäste, darunter Klums Kinder und ihre Mutter Erna. So wurde Bills enge Verbindung zum Brautpaar erneut untermauert.

Trauung durch Bill Kaulitz hatte rein symbolischen Charakter

Aber darf Bill Kaulitz das überhaupt? Ja, denn der Sänger soll bei der amerikanischen Internetkirche "Universal Church of Life“ eine Pastoren-Lizenz erworben haben. Mit diesem Zertifikat ist man befugt, Trauungs- aber auch Tauf- und Bestattungszeremonien abzuhalten. Alles, was man dafür tun muss, ist online ein Formular auszufüllen, in dem Namen, Adresse und eine E-Mail abgefragt werden. Zudem muss nachgewiesen werden, dass der Antragsteller mindestens 18 Jahre alt ist. Auch das Gewand, welches "Priester" Bill trug, kann online auf der Seite bestellt werden.

Fullscreen

Andere Prominente haben es bereits vorgemacht: Lady Gaga, Benedict Cumberbatch oder Paul McCartney besitzen ebenfalls ein Zertifikat, wie die Kirche auf ihrer Internetseite schreibt.

Aber: Die Trauung durch Bill Kaulitz hatte einen rein symbolischen Charakter und ersetzte nicht den Gang zum Standesamt. Denn offiziell sollen Heidi Klum und Bill Kaulitz bereits seit dem 22. Februar dieses Jahres verheiratet sein. Exakt ein Jahr nach ihrem Kennenlernen haben sich die beiden angeblich in einem Standesamt von Beverly Hills das Jawort gegeben. Bruder Bill dürfte auch da dabei gewesen sein.

+++ Lesen Sie hier im stern: "Heimliche Hochzeit? Heidi Klum und Tom Kaulitz sollen längst verheiratet sein +++

Quelle: "Bunte", "Universal Life Church"